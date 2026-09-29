Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trưa 29/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) về nước.

Ngay sau khi máy bay chở Đội Công binh số 4 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, các thành viên của Đội đã tham dự Lễ chào cờ được tổ chức trang trọng tại khu vực VIP A.

Chủ trì lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tặng hoa, trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho Ban Chỉ huy Đội Công binh số 4, các quân nhân đạt thành tích xuất sắc và các nữ quân nhân của Đội.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng và chào đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Abyei là một vùng đất xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt và công tác còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, các quân nhân của Đội Công binh số 4 đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng và phái bộ UNISFA giao.

Trên lĩnh vực chuyên môn công binh, Đội Công binh số 4 đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ.

Trong điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên toàn Đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Kết quả thực hiện nhiệm vụ không chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động của phái bộ mà còn góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, Đội Công binh số 4 đã tích cực làm công tác dân vận, triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế, hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhân dân địa phương...

Những hành động thiết thực đó đã được chính quyền và cộng đồng người dân Abyei tri ân sâu sắc, gửi nhiều thư khen, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của bạn bè quốc tế đối với lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Các cán bộ, nhân viên của Đội đã trở thành những “sứ giả hòa bình," làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn.

Sau khi Đội Công binh số 4 kết thúc nhiệm kỳ an toàn về nước, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, làm tốt các công tác tổng kết nhiệm kỳ đối với Đội; đồng thời tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tạo nguồn, khẩn trương thành lập các thê đội luân phiên, thay thế trong năm tới; tiếp tục nắm bắt tình hình các phái bộ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những nội dung liên quan đến lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.../.

Đội Công binh số 5 mang sắc xanh Việt Nam tới phái bộ gìn giữ hòa bình Các Đội Công binh của Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét tại Abyei, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền và người dân sở tại, được Liên hợp quốc và đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao.