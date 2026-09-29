Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh #ông Trương Minh Huy Vũ #Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
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