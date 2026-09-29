Việt Nam-Lào tăng phối hợp chống tin giả, xuyên tạc trên môi trường số

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do ông Sakhone Phommalath, Phó Trưởng ban dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đón tiếp, Phó Trưởng ban Sakhone Phommalath cho biết thời gian qua, Lào đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó thực hiện sáp nhập lĩnh vực thông tin đại chúng (trước đây thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch) về Ban Tuyên huấn Trung ương. Qua đó, tăng cường sức mạnh tập trung, nâng cao hiệu quả tham mưu cho Trung ương Đảng trong công tác tuyên truyền.

Chia sẻ về buổi làm việc diễn ra sáng cùng ngày giữa hai Ban, Phó Trưởng ban Sakhone Phommalath nhấn mạnh, hai Ban đã trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2022-2026; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Nổi bật là đẩy mạnh tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả thông tin đại chúng, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy.

Nhận định những kinh nghiệm của Việt Nam phù hợp với thực tiễn và định hướng công tác tuyên truyền của Lào; ông Sakhone Phommalath mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết hiện nay, cả Việt Nam và Lào đang triển khai công tác tư tưởng, truyền thông, báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số.

Không gian số diễn biến phức tạp, tác động từng ngày, từng giờ đến tư tưởng, tình cảm của người dân. Các thế lực thù địch lợi dụng AI để tạo tin giả; giả giọng nói, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và mối quan hệ Việt Nam-Lào. Trong số đó, giới trẻ là đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác chính trị, tư tưởng của hai Đảng.

Trước những phương thức chống phá mới trên môi trường số, Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết lưu ý cần tiến hành công tác tư tưởng song song trên cả môi trường thực và môi trường số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Trịnh Văn Quyết cũng thông tin về việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới với nhiều nội dung quan trọng. Đó là đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề tư tưởng, không để bị động, bất ngờ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong công tác tư tưởng; xây dựng nền văn hóa Việt Nam có sức đề kháng trước những tư tưởng xấu độc trên môi trường số. Tăng cường hệ thống kỹ thuật từ Trung ương đến cơ sở, các thiết chế văn hóa cơ sở để đưa thông tin chính thống đến người dân.

Nhấn mạnh năm 2027 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong giai đoạn tới.

Hai Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện và thống nhất Dự thảo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2031, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để ký kết trong năm 2027. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, định hướng báo chí và thông tin đối ngoại; chú trọng các nội dung mới như truyền thông số, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ tuyên huấn Lào tại Việt Nam; tăng cường trao đổi cán bộ, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ làm công tác chuyên môn; tăng cường phối hợp tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Lào, nhất là trong năm 2027.

Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Ban, đóng góp vào việc giữ vững và phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác tuyên giáo, tăng cường trao đổi cán bộ Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác tuyên giáo, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, toàn diện trong lĩnh vực tuyên truyền và chính trị.

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