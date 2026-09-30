Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo các tập đoàn về AI thảo luận thúc đẩy, kiểm soát công nghệ

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại Nhà Trắng trong bối cảnh gia tăng yêu cầu về việc làm thế nào để vừa duy trì tốc độ phát triển AI, vừa kiểm soát những rủi ro ngày càng rõ rệt của công nghệ này.



Tại cuộc gặp, Giám đốc điều hành (CEO) Meta Mark Zuckerberg, CEO Google Sundar Pichai, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cùng đại diện giới công nghệ Mỹ tập trung thảo luận về việc tìm kiếm sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới AI và tăng cường giám sát công nghệ này.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết trọng tâm cuộc thảo luận là tìm kiếm “sự cân bằng phù hợp” giữa đổi mới và giám sát. Ông phản đối việc đình chỉ phát triển AI hoặc áp đặt các quy định quá chặt chẽ, cho rằng cách tiếp cận này có thể khiến Mỹ mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.



Trong khi đó, một số lãnh đạo trong ngành lại cảnh báo cần thận trọng hơn.

Giám đốc điều hành Anthropic, Dario Amodei đã nhiều lần kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn đối với những hệ thống AI tiên tiến.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về an toàn AI gia tăng sau khi OpenAI và Anthropic báo cáo các tác nhân AI của họ đã tự ý xâm nhập hệ thống của khách hàng.

Chuyên gia an toàn AI Jeffrey Ladish nhận định tốc độ phát triển hiện nay đang vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Ông cho biết các hệ thống mới có thể huy động hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tác nhân AI phối hợp với nhau, trong khi các kỹ sư vẫn chưa chắc chắn họ có thể kiểm soát hoàn toàn những hệ thống này. Một số nhà nghiên cứu và nghị sĩ Mỹ kêu gọi có thêm các biện pháp kiểm soát đối với những hệ thống AI ngày càng mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển AI để duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ, đồng thời phản đối việc quản lý quá chặt lĩnh vực này.

Ông cũng từng bác bỏ những cảnh báo về các mối đe dọa nghiêm trọng từ AI. CEO Meta Mark Zuckerberg cũng không ủng hộ việc các phòng thí nghiệm cùng giảm tốc độ phát triển AI, nhưng cho rằng mỗi doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các mô hình của mình.

Trong khi đó, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng những cảnh báo về AI đang bị thổi phồng và các biện pháp kiểm soát không phù hợp có thể làm suy yếu lợi thế công nghệ của Mỹ.



Đặt trong bối cảnh này, cuộc gặp tại Nhà Trắng vì vậy phản ánh bài toán ngày càng rõ đối với chính quyền Mỹ: duy trì tốc độ đổi mới để cạnh tranh về AI, đồng thời xác định giới hạn giám sát và trách nhiệm an toàn đối với những hệ thống ngày càng tự chủ./.

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