Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan đến giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.



Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố các quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt về tài chính và đi lại đối với Cuba, ảnh hưởng đến cả công dân Mỹ và các doanh nhân trong khu vực tư nhân của Cuba. OFAC cho biết có thể bổ sung một số thực thể vào Danh sách Hạn chế Cuba (CRL), trong đó lệnh cấm áp dụng đối với cả giao dịch tài chính trực tiếp và gián tiếp.



Đối với công dân Mỹ, các quy định mới hạn chế quyền tham dự hoặc tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên môn tại Cuba, đồng thời siết chặt hoạt động du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Yêu cầu đối với một số hoạt động học thuật cũng được tăng cường, trong đó một số hoạt động phải được thực hiện dưới sự bảo trợ của một tổ chức Mỹ và có đại diện của tổ chức tài trợ.



Về các biện pháp tài chính, ngân hàng Mỹ bị cấm mở hoặc duy trì tài khoản cho các doanh nhân Cuba. Các tài khoản và khoản tiền thuộc diện bị ảnh hưởng phải được phong tỏa, trừ trường hợp được cấp phép cụ thể.

Mỹ cũng loại bỏ khả năng thực hiện các giao dịch ngân hàng “quay đầu”, tức các khoản chuyển tiền bắt đầu và kết thúc bên ngoài Mỹ nhưng có sự tham gia của Cuba. Các ngân hàng Mỹ trong tương lai có thể từ chối những giao dịch này./.

Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã lên án các lệnh trừng phạt trên, cho rằng chúng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc đảo này.