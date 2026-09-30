Bản tin 60s ngày 30/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Giá vàng giảm sâu, USD và lãi suất cùng hạ nhiệt.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik xin lỗi, nhận trách nhiệm sau trận thua Thái Lan.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế.

Miền Bắc giảm sâu 10 độ C khi không khí lạnh sắp tăng cường.

Cháy lớn tầng 11 chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người sơ tán.

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran.

Iraq đẩy mạnh truy quét IS trước khi Mỹ rút quân.

Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa của Nga, ít nhất 14 người thiệt mạng./.