HOSE cảnh báo tình trạng giả mạo giấy phép, hợp đồng để lừa đảo nhà đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố hồ Chí Minh (HOSE) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng đang giả mạo HOSE và lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập các văn bản, tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư, nhằm dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Theo HOSE, một số đối tượng đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở; đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư.

Các tài liệu đính kèm thông báo cho thấy những đối tượng này xây dựng hình ảnh một hoạt động đầu tư có tổ chức, sử dụng tên HOSE, hình ảnh nhận diện của Sở và các thông tin liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo cảm giác chính thống.

Đáng chú ý, một hợp đồng mang tên “Hợp đồng hợp tác gói đầu tư” sử dụng logo HOSE đưa ra mức đầu tư 76 triệu đồng, đồng thời ghi lợi nhuận cam kết lên tới 1,368 tỷ đồng, với thời gian hiệu lực 24 giờ kể từ khi bắt đầu tham gia nhận dữ liệu.

Hợp đồng còn đưa ra các điều khoản về cung cấp dữ liệu, thực hiện hoạt động đầu tư, phí xử lý và trách nhiệm của các bên. Những nội dung này được trình bày theo hình thức văn bản hợp đồng, có thông tin đại diện và chữ ký, nhằm tạo lòng tin với người tham gia.

Một tài liệu giả mạo khác mang hình thức quyết định của cơ quan quản lý nhà nước, sử dụng tên Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đưa ra nội dung về chương trình các gói đầu tư cố định. Tài liệu còn đề cập việc hoàn trả 200% giá trị gói đầu tư trong trường hợp xảy ra sai sót từ phía chuyên gia hoặc hệ thống đầu tư.

Bên cạnh các hợp đồng và văn bản giả mạo, các đối tượng lừa đảo còn có hình ảnh giao diện một ứng dụng mang tên “HOSE Invest with HOSE,” hiển thị các gói đầu tư, tài khoản nhà đầu tư, số dư và lợi nhuận.

Giao diện này đưa ra các thông tin về gói đầu tư, tổng lợi nhuận, phí chuyển tiền và trạng thái tài khoản, tạo cảm giác người tham gia đang sử dụng một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp. Một số hình ảnh còn thể hiện số tiền đầu tư và lợi nhuận ở mức rất lớn.

Việc sử dụng giao diện ứng dụng cùng hợp đồng và văn bản mang hình thức chính thức có thể khiến nhà đầu tư khó nhận diện nếu chỉ căn cứ vào logo, con dấu hoặc các thông tin hiển thị trên tài liệu.

HOSE khẳng định Sở không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu nói trên; đồng thời không sử dụng những hình thức này để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Trước tình trạng này, HOSE đề nghị nhà đầu tư và người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhà đầu tư cần khẩn trương thông báo cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

HOSE cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa Sở và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi theo quy định pháp luật.

Trước đó, HOSE cũng liên tục phát đi cảnh báo, đề nghị nhà đầu tư nâng cao cảnh giác trước các hình ảnh, tài liệu mạo danh Sở bị lan truyền trên một số nền tảng mạng xã hội, như “Quyết định hoạt động gói đầu tư”; “Hợp đồng hợp tác đầu tư”; hình ảnh giả mạo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến HOSE…

Để bảo đảm tiếp cận thông tin chính xác, HOSE khuyến nghị nhà đầu tư chỉ tham khảo các thông báo, công bố từ những kênh thông tin chính thức của Sở, gồm website www.hsx.vn và fanpage https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange/./.

Tái cấu trúc thị trường: Sắp chuyển gần 300 mã cổ phiếu từ HNX sang HOSE Việc chuyên môn hóa chức năng được kỳ vọng giúp HNX tập trung nguồn lực phát triển phân khúc chuyên sâu, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và hoàn thiện cấu trúc thị trường vốn theo thông lệ quốc tế.