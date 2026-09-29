TP Hồ Chí Minh chủ động nguồn hàng, tạo nền tảng bình ổn thị trường

Mưa lớn kéo dài tại nhiều vùng sản xuất đang tạo áp lực lên nguồn cung rau củ quả cho thị trường TP Hồ Chí Minh. Trong khi giá một số mặt hàng tại các chợ truyền thống tăng do nguồn cung giảm, nhiều hệ thống phân phối hiện đại vẫn duy trì nguồn hàng và giữ ổn định giá.

Liên kết chặt chẽ giữa thị trường và vùng nguyên liệu là nền tảng để TP Hồ Chí Minh ổn định chuỗi cung ứng và bình ổn thị trường trong dài hạn.

Chủ động nguồn hàng, giữ ổn định mặt bằng giá

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, thị trường rau xanh tại nhiều chợ truyền thống biến động, giá tăng do cung - cầu. Tuy nhiên, tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, mặt bằng giá được ghi nhận khá ổn định.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, khả năng duy trì nguồn cung đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định giá hàng hóa trên thị trường.

Nhờ liên kết với nhiều vùng sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng từ một khu vực và linh hoạt điều phối khi xảy ra biến động, đơn vị luôn đảm bảo đầy đủ hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng. Hiện tại, mỗi ngày MM Mega Market Việt Nam cung ứng 60-65 tấn rau củ các loại trên toàn hệ thống.

Với các mặt hàng thiết yếu như bắp cải xanh, khoai tây, đơn vị vẫn giữ nguyên mức giá như ngày thường. Một số nhóm rau củ quả chủ lực như cà chua Đà Lạt, dưa leo baby, bắp cải trắng cũng được áp dụng mức giá ưu đãi. Trong khi đó, một số loại rau gia vị như rau mùi, hành lá, ngò rí và cải thìa có mức tăng nhẹ, nhưng không quá 10%.

“Hệ thống giữ bình ổn giá, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại định kỳ đối với nhóm hàng chủ lực. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án cung ứng. Mạng lưới liên kết tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ cũng được tận dụng để điều phối nguồn hàng, hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng,” ông Nguyễn Đức Toàn chia sẻ.

Tương tự, đại diện WinMart cho biết trong bối cảnh mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương, hệ thống đang nỗ lực duy trì nguồn cung và mặt bằng giá ổn định, hạn chế tình trạng tăng giá đột biến.

Cùng với các hợp đồng dài hạn với nhiều nhà cung cấp rau, củ, vùng nguyên liệu sẵn có giúp đơn vị chủ động điều phối sản lượng, kịp thời cung ứng cho tiêu dùng.

Sự chủ động nguồn hàng từ các hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ hạn chế biến động giá mà còn tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng khi nguồn cung tại chợ truyền thống chịu tác động bởi thời tiết.

Từ góc độ nhà sản xuất, ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tuấn Ngọc, cho biết hợp tác xã hiện cung ứng khoảng 600-700 kg rau mỗi ngày.

Ngoài các loại rau truyền thống, hợp tác xã còn mở rộng sang nhóm rau thơm sản xuất theo hướng công nghệ cao. Việc chủ động ứng dụng công nghệ trong sản xuất đã giúp hợp tác xã luôn chủ động trong mùa vụ, duy trì ổn định chất lượng, sản lượng và giá bán.

“Hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản lượng, mùa vụ ngay từ đầu năm, đồng thời chủ động tính toán các yếu tố đầu vào. Nhờ vậy, khi thị trường xuất hiện biến động, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì, ổn định giá bán, dù thị trường biến động tăng,” ông Lâm Ngọc Tuấn cho biết.

Liên kết tạo nền tảng cho bình ổn lâu dài

TP Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, phụ thuộc khá nhiều vào nguồn cung từ các địa phương lân cận, nên việc ổn định giá cả và nguồn cung phụ thuộc lớn vào khả năng liên kết giữa doanh nghiệp phân phối với vùng sản xuất. Khi các đơn vị bán lẻ có kế hoạch đặt hàng, sản lượng và mùa vụ được xây dựng từ sớm, nguồn cung có thể được điều phối linh hoạt hơn.

Đây cũng là nền tảng để TP Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả chương trình bình ổn giá nhiều năm nay. Theo đó, TP Hồ Chí Minh luôn đảm bảo hàng hóa bình ổn thấp hơn thị trường 5%; các mặt hàng thiết yếu luôn chiếm 30 - 40% lượng hàng hóa trên thị trường.

Theo ông Vũ Dương Quân, Giám đốc Phòng Nghiên cứu thị trường, Quản lý hệ thống bán lẻ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SATRA, để có danh mục sản phẩm tham gia chương trình bình ổn đa dạng, đầy đủ, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng dài hạn, phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo nguồn cung và ổn định giá.

Sự kết nối chặt chẽ này không chỉ đảm bảo hàng hóa cho tiêu dùng hàng ngày mà còn duy trì khả năng cung ứng đầy đủ trong những giai đoạn thị trường biến động hoặc thiên tai.

“Đặc biệt trong cao điểm tiêu dùng cuối năm, việc chủ động kế hoạch từ sớm giúp doanh nghiệp cam kết nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định. Đây không chỉ là cam kết của SATRA mà còn là yêu cầu đối với các nhà cung cấp tham gia chương trình, nhằm bảo đảm hàng hóa được duy trì ổn định trong năm,” ông Vũ Dương Quân chia sẻ.

Đây cũng là hướng TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy thông qua chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng, nơi các chủ thể trong chuỗi được kết nối chặt chẽ hơn từ sản xuất, nuôi trồng đến lưu thông, phân phối hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, chương trình hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, có sự gắn kết và giám sát chặt chẽ hơn, trong đó người tiêu dùng cũng tham gia vào quá trình kiểm soát thông qua lựa chọn sản phẩm.

“Điểm đáng chú ý là khi quá trình kiểm soát được tổ chức chặt chẽ, chi phí phát sinh trên từng sản phẩm có thể giảm xuống nhờ hạn chế các khâu trung gian, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả của toàn chuỗi.

Đây là cơ sở để thành phố triển khai các giải pháp bình ổn thị trường theo hướng không chỉ can thiệp vào giá bán mà tác động từ gốc, đó là ổn định nguồn cung và nâng hiệu quả sản xuất, phân phối,” ông Nguyễn Minh Hùng cho biết.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, nếu trước đây bình ổn giá thường được nhìn nhận chủ yếu ở việc bảo đảm lượng hàng và giữ giá bán trong những thời điểm biến động, thì việc xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và có trách nhiệm đang mở rộng cách tiếp cận sang kiểm soát chất lượng, giảm chi phí và ổn định nguồn cung ngay từ đầu vào.

Điều này càng có ý nghĩa trong thời điểm thời tiết bất lợi, khi nguồn cung rau củ quả có thể biến động nhanh. Một chuỗi sản xuất được tổ chức bài bản, có kế hoạch mùa vụ, vùng nguyên liệu đa dạng và hệ thống phân phối liên kết sẽ có khả năng điều phối linh hoạt, hạn chế tình trạng thiếu hàng cục bộ và tăng giá đột biến.

Với TP Hồ Chí Minh, bình ổn thị trường vì vậy không chỉ là giữ giá trong từng thời điểm, mà đang được đặt trong bài toán dài hạn về xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, từ vùng sản xuất đến hệ thống phân phối.

Khi mỗi mắt xích được kết nối chặt hơn, rủi ro giảm, hiệu quả tăng, tạo nền tảng để hàng hóa đến tay người tiêu dùng với chất lượng ổn định và mức giá phù hợp, nhất là trong bối cảnh mùa tiêu dùng cuối năm đang đến gần./.

Nông dân Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục thiệt hại lúa, rau màu do mưa lớn Các đợt mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua làm hàng loạt diện tích lúa Hè Thu sắp đến kỳ thu hoạch và rau màu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị ngã đổ, ngập úng nghiêm trọng.

​