Mỹ: Phố Wall bắt đầu tuần mới trong sắc đỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong phiên giao dịch đầu tuần, chỉ qua nửa giờ giao dịch, thị trường chứng khoán nước này giảm mạnh khi giá dầu tăng trở lại và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên khiến giới đầu tư lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao.

Ngày 28/9, Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 377 điểm, tương đương 0,7%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm khoảng 0,5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng hơn 2%, lên 106,79 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) cũng tăng khoảng 2%, lên 94,40 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các điều kiện ngừng bắn do Iran đưa ra, làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục đà tăng mạnh từ tuần trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt 5,2%, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt 5,5%. Cả hai mức này đều nằm trong vùng cao nhất trong nhiều năm.

Diễn biến trên diễn ra sau một tuần thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến công nghệ dẫn dắt đà tăng.

Cổ phiếu Meta Platforms tăng gần 13% trong tuần trước khi giới đầu tư phản ứng tích cực với Muse, tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty. Microsoft tăng hơn 4%, trong khi Apple và Nvidia cùng tăng hơn 1%.

Đáng chú ý, cổ phiếu công nghệ vẫn tăng trong tuần trước bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên những mức cao nhất trong nhiều năm.

Giới đầu tư đang gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải duy trì hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát vẫn dai dẳng, đặc biệt trong trường hợp giá năng lượng tiếp tục tăng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tăng khoảng 17 điểm căn bản trong tuần trước.

Ông Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, cho rằng việc lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm tăng nhanh trên toàn cầu là dấu hiệu cho thấy các ngân hàng trung ương lớn có thể phải nâng lãi suất chính sách để đối phó với nguy cơ lạm phát bắt nguồn từ việc giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Theo ông Yardeni, diễn biến này liên quan đến sự leo thang trở lại của xung đột tại Trung Đông. Lãi suất cao hơn cũng có thể làm gia tăng áp lực đối với tình hình thâm hụt ngân sách tại nhiều nền kinh tế lớn.

Chính sách tiền tệ và triển vọng lạm phát tiếp tục là những yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm trong tuần này, khi Mỹ chuẩn bị công bố một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng.

Ngày 30/9, Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt theo dõi. Dữ liệu mới về hoạt động sản xuất sẽ được công bố ngày 1/10, trong khi báo cáo việc làm tháng 9 dự kiến được công bố ngày 2/10.

Giới đầu tư sẽ theo dõi các dữ liệu trên để đánh giá triển vọng lạm phát, chính sách lãi suất của Fed và tác động của giá năng lượng đối với nền kinh tế Mỹ trong những tháng cuối năm./.

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