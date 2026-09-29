Lợi suất trái phiếu tăng cao, chứng khoán Mỹ giảm điểm

Trong phiên giao dịch 28/9, chứng khoán Mỹ giảm điểm trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 347,11 điểm (0,67%) xuống 51.481,51 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 248,34 điểm (0,92%) xuống 26.820,38 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 59,72 điểm (0,77%) xuống 7.683,69 điểm. Đây là mức giảm theo ngày lớn nhất của chỉ số S&P 500 kể từ ngày 20/8.

Giá dầu thô tăng vọt sau khi ông Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ Iran, nhưng đà tăng thu hẹp bớt, khi thị trường kỳ vọng các bên trung gian sẽ tổ chức đàm phán với hai nước để tìm kiếm một thỏa thuận khả thi.

Ông Jose Torres, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty môi giới Interactive Brokers, cho rằng thế bế tắc kéo dài giữa Washington và Tehran đang gây xáo trộn thị trường ngay từ đầu tuần, khi lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng lên những mức cao mới. Ông cho rằng mức phí rủi ro địa chính trị đang hỗ trợ giá dầu khiến Phố Wall lo ngại Fed sẽ phải thắt chặt đáng kể chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Giá dầu và dầu diesel tăng đã làm dấy lên lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng theo, cùng với các phát biểu từ quan chức Fed cho thấy có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất, nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. Hồi đầu tháng, ngân hàng trung ương này đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Thống đốc Fed, bà Lisa Cook, mới đây dự đoán áp lực lạm phát sẽ còn tiếp diễn trong những tháng tới, xuất phát từ nhu cầu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) và giá dầu tăng cao, dù bà không khẳng định liệu có cần thêm các đợt tăng lãi suất hay không.

Kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 đã tăng lên trong những ngày gần đây, một phần do số liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất 70,3% cho khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng tới, tăng so với mức 57,6% một tuần trước đó và 17,7% một tháng trước đó./.

Mỹ: Phố Wall bắt đầu tuần mới trong sắc đỏ Trong phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 377 điểm, tương đương 0,7%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm khoảng 0,5%.