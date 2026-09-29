“Gã khổng lồ” A350F làm nóng thị trường máy bay vận tải

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Airbus đang chuẩn bị cho A350F, mẫu máy bay chở hàng thế hệ mới, thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, mở màn cho chiến dịch thử nghiệm kéo dài khoảng 9 tháng trước khi được cấp chứng nhận và bàn giao cho khách hàng.

Chiếc A350F đầu tiên, mang số hiệu MSN700, vừa được đưa ra khỏi nhà xưởng của Airbus tại Toulouse. Chuyến bay đầu tiên dự kiến kéo dài khoảng 4 giờ, sau đó máy bay sẽ trở về sân bay Toulouse-Blagnac để tiếp tục chương trình thử nghiệm.

Với khả năng chở tối đa 111 tấn hàng hóa trên quãng đường khoảng 8.700 km, A350F được Airbus kỳ vọng củng cố vị thế trong phân khúc máy bay chở hàng đường dài.

Phát triển trên nền tảng A350-1000, A350F được thiết kế chuyên biệt cho vận tải hàng hóa ngay từ đầu thay vì cải biến từ máy bay chở khách. Máy bay được trang bị cửa hàng hóa lớn ở tầng chính, rộng khoảng 4,45 m và cao 4,31 m, cho phép vận chuyển những loại hàng cồng kềnh như động cơ máy bay mà không cần tháo rời.

Khoang hàng có dung tích khoảng 700 m³, sàn được gia cố để chịu tải trọng lớn và trang bị hệ thống bốc dỡ chuyên dụng nhằm rút ngắn thời gian máy bay lưu lại tại sân bay. Khoang hàng cũng được chia thành 5 khu vực nhiệt độ, phù hợp với nhiều loại hàng hóa.

Một trong những điểm đáng chú ý của A350F là hiệu quả nhiên liệu. Airbus cho biết mẫu máy bay này tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn khoảng 20% so với thế hệ máy bay chở hàng trước đây, đồng thời giảm phát thải trong khi tăng khả năng chuyên chở.

Airbus cũng cho rằng A350F sẽ là máy bay chở hàng đầu tiên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mới của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về phát thải CO₂, dự kiến có hiệu lực từ cuối năm 2027.

Chương trình A350F hiện chậm khoảng 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Airbus đặt mục tiêu đưa máy bay vào khai thác thương mại trong nửa cuối năm 2027, sớm hơn khoảng 2 năm so với Boeing 777-8F.

Chiến dịch thử nghiệm dự kiến kéo dài khoảng 9 tháng với tổng thời gian bay khoảng 400 giờ. Airbus sẽ sử dụng 2 máy bay thử nghiệm để đẩy nhanh quá trình chứng nhận.

MSN700 sẽ tập trung kiểm tra các đặc tính khí động học, khả năng điều khiển và hệ thống lái tự động. Trong khi đó, MSN701 sẽ thực hiện các thử nghiệm về hệ thống điều hòa, khả năng chống cháy và phát hiện khói, những yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với máy bay chở hàng.

A350F đã thu hút sự quan tâm của các hãng vận tải hàng hóa. Tháng 3/2026, Atlas Air đặt mua 20 chiếc, trong khi Air China Cargo đặt mua 10 chiếc. Theo giá trị hợp đồng 7 tỷ USD của Atlas Air, mỗi máy bay có giá ước tính khoảng 350 triệu USD.

Với tải trọng lớn, tầm bay dài và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn, A350F được Airbus kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của hãng trong phân khúc máy bay chở hàng đường dài những năm tới./.

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