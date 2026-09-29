Đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành ít nhất một mô hình outlet

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm-du lịch-trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại-dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Hình thành ít nhất 1 mô hình outlet

Outlet là một mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet (có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet).

Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu hiện đại, minh bạch, có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đến năm 2030, Đề án đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một mô hình.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phấn đấu đạt tối thiểu 30%-40%. Đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” được hình thành để kinh doanh trong outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Ba mô hình outlet theo từng thị trường

Đề án xác định ba mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường. Theo đó, mô hình làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê từ 30.000-50.000m², phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, càphê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê từ 5.000-25.000m², có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng; hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Mô hình outlet tích hợp có diện tích cho thuê từ 15.000-50.000 m², nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông. Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội-Móng Cái, Hà Nội-Lào Cai, Nhật Tân-Nội Bài và Hà Nội-Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng tập trung dọc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng/Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Đề án khuyến khích Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Các địa phương được định hướng chủ động rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, khả năng kết nối giao thông và tiềm năng du lịch.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt Nam tại outlet.

Cùng với thu hút đầu tư, địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa tại outlet để thu hút khách hàng, quảng bá hình ảnh địa phương; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các nhóm sản phẩm Việt, hình thành sản phẩm “quà tặng quốc gia.”

Song song với phát triển, Đề án yêu cầu tăng cường quản lý thị trường tại các mô hình outlet, tập trung kiểm tra hàng hóa, giá bán, niêm yết giá; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xử lý vi phạm theo quy định./.

Thí điểm phát triển mô hình Trung tâm outlet tại Thành phố Hồ Chí Minh Với quy mô thị trường lớn, lượng khách du lịch đông đảo và lợi thế kết nối hạ tầng chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đi đầu trong việc nghiên cứu, thí điểm mô hình Trung tâm outlet.