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Liên tục điều chỉnh, giá vàng SJC xuống ngưỡng 141,5 triệu đồng mỗi lượng

Cùng xu hướng đi xuống của thị trường thế giới, giá vàng trong nước sáng 29/9 cũng tiếp tục điều chỉnh, trong đó giá mua và bán vàng miếng SJC giao dịch ở ngưỡng 38,5-141,5 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)
Giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (29/9), giá vàng trong nước tiếp tục giảm, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 2 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng đi xuống. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.128 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 11,4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.715-26.175 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 22 đồng/USD; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.760-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng/USD so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
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