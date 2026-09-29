Khánh Hòa tập trung triển khai các dự án tái định cư nhà máy điện hạt nhân

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thi công các dự án di dân, tái định cư phục vụ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Cùng với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án này đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có khoảng 783 trường hợp với diện tích 515ha bị ảnh hưởng; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ dự kiến khoảng 1.827 tỷ đồng.

Đến nay, công tác chi trả bồi thường đã được triển khai đối với 183 trường hợp tại khu vực nhà máy, với số tiền khoảng 720 tỷ đồng.

Khu tái định cư đã chi trả cho 65 trường hợp, với số tiền khoảng 95 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân vốn của dự án đạt khoảng 815 tỷ đồng, tương đương 44,6%.

Dự án Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; các nhà thầu đang tổ chức thi công tại công trường.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trên công trường đang triển khai nhiều hạng mục như: san nền, đắp đất nền đường K95, đúc cấu kiện bêtông… Việc đồng thời triển khai các mũi thi công được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án.

Ông Trần Việt Khôi, Giám đốc điều hành thi công dự án khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cho biết hiện công trường đang tổ chức một mũi thi công ven biển và hai mũi thi công các trụ bêtông. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để triển khai các hạng mục theo kế hoạch, tiến độ cơ bản đang được đảm bảo.

Dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có 841 trường hợp với diện tích 413,6ha bị ảnh hưởng; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ dự kiến khoảng 2.651,7 tỷ đồng. Khu tái định cư có 101 trường hợp, diện tích 31,8ha; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 86 trường hợp với số tiền khoảng 179 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân vốn đạt khoảng 1.975 tỷ đồng, tương đương 74,5%.

Sơ đồ khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tổng diện tích 31,8ha, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

“Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để tổ chức thi công. Trong quá trình thi công, đơn vị thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh tại hiện trường. Với khối lượng công việc còn lại, nhà thầu sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức các mũi thi công phù hợp, phấn đấu hoàn thành các hạng mục được giao theo kế hoạch," ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện liên danh nhà thầu thi công Dự án khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thông tin.

Hai dự án di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và diện tích đất rộng. Vì vậy, việc hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng. Các nhà thầu được tạo điều kiện để tổ chức thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục hạ tầng khu tái định cư.

Theo ông Ngô Ngọc Lĩnh, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, tiến độ giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công trên hiện trường.

Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để bàn giao phần mặt bằng còn lại. Chủ đầu tư bám sát thực địa, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án di dân, tái định cư góp phần bảo đảm mặt bằng phục vụ triển khai các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Cùng với đó, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng được tạo điều kiện sớm ổn định nơi ở, từng bước ổn định cuộc sống./.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập Dự án được tách thành 3 dự án độc lập, gồm Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án.