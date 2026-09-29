An Giang siết chặt quản lý tàu cá “3 không” và nhóm nguy cơ cao

An Giang tập trung triển khai chuỗi giải pháp cấp bách, đồng bộ nhằm khắc phục các tồn tại trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), siết chặt kỷ cương, duy trì trật tự khai thác, cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Theo Ban Chỉ đạo về IUU An Giang, tỉnh quản lý tập trung tàu cá “3 không” và nhóm nguy cơ cao, kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng theo dõi sát sao từng phương tiện.

Trọng tâm là giám sát hướng vào các tàu hết hạn giấy phép khai thác, hết hạn đăng kiểm, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) dài ngày, các tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu đang nằm bờ…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn thông tin, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tàu cá vi phạm quy định về đánh dấu tàu cá, viết biển số.

Trước khi cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép khai thác thủy sản, các tàu cá được kiểm tra, kẻ, vẽ số đăng ký, đánh dấu tàu cá đúng quy định.

Tiếp đến, thông qua hệ thống VMS, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang lập danh sách đề nghị đơn vị chức năng có liên quan, các địa phương phối hợp quản lý 551 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện hoạt động.

Sở rà soát, tổng hợp danh sách 889 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cung cấp cho các lực lượng chức năng, địa phương để theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, các ngành chức năng khảo sát, đề xuất tỉnh công bố 9 điểm neo đậu, bốc dỡ thủy sản tạm thời trên địa bàn.

Quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại An Giang được siết chặt, danh sách các tàu niêm yết công khai tại cộng đồng dân cư và phân công tổ chức, cá nhân phụ trách theo dõi, cập nhật vị trí neo đậu và bằng hình ảnh thực tế hàng tuần. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ tàu tháo dỡ toàn bộ ngư cụ, trang thiết bị đánh bắt khỏi phương tiện khi chưa hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Đối với các tàu cá không còn khả năng, không tiếp tục tham gia hoạt động, tỉnh đã rà soát và xóa đăng ký 58 trường hợp, gồm tàu bán sang tỉnh khác, hư hỏng giải bản, bị chìm và tàu bị lực lượng chức năng nước ngoài tịch thu, bắt giữ.

Một trong những bước tiến mang tính đột phá trong chiến dịch phòng, chống IUU tại An Giang là ứng dụng toàn diện các nền tảng công nghệ số trong quản lý nghề cá.

Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đã được triển khai đồng bộ giữa ba lực lượng nòng cốt Biên phòng, Ban Quản lý cảng cá và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát hành trình tàu cá. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Sự kết nối liên thông này bảo đảm mọi lượt tàu cá xuất, nhập bến, bốc dỡ hải sản qua các cảng cá chỉ định đều được kiểm soát chính xác, công khai, minh bạch.

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, đến nay, 100% tàu cá ra, vào cảng trên địa bàn tỉnh đều thực hiện khai báo bắt buộc trên hệ thống eCDT. Tất cả các dữ liệu về nhật ký khai thác, nhật ký thu mua chuyển tải, báo cáo sản lượng đều được lưu trữ số hóa, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản theo chuẩn mực.

Cùng với eCDT, hệ thống VMS đóng vai trò là “mắt thần” theo dõi diễn biến hoạt động của tàu cá trên các vùng biển. Lực lượng chức năng An Giang đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm quy định VMS trước ngày 31/12/2025.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua dữ liệu VMS và công tác xác minh khi tàu về bờ, tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 168 lượt đối với 92 tàu cá, tổng số tiền phạt 5,5 tỷ đồng.

Đối với công tác rà soát, xử lý các vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 09/9/2026 ghi nhận 62 tàu cá của tỉnh bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.

Tỉnh đã tiến hành điều tra và xử lý xong 36 tàu, trong đó phạt hành chính 34 tàu, khởi tố hình sự 1 tàu và 1 tàu dừng xử lý do chủ tàu đã chết. Các trường hợp còn lại gồm tàu chở dầu, tàu không rõ số đăng ký, hoạt động ở vùng biển chồng lấn… đang được các cơ quan chức năng hữu quan tiếp tục phân loại, điều tra, làm rõ và xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn cho biết, tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành phòng, chống IUU, ra quân kiểm tra toàn diện công tác phòng, chống IUU tại các địa phương cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 và Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang đã triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Uỷ ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5.

Tỉnh cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành và địa phương, gắn liền với các chỉ tiêu KPI, mốc thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung của tỉnh.

An Giang tiếp tục tập trung rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài còn tồn đọng; quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; kiểm soát tàu cá có dấu hiệu vi phạm VMS; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và các xã, phường, đặc khu quản lý chặt chẽ toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, cập nhật đầy đủ danh sách, tình trạng tàu cá, vị trí neo đậu, tăng cường giám sát, kiểm tra, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, ra, vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, thực hiện đầy đủ việc ghi, nộp nhật ký khai thác, khai báo và truy xuất nguồn gốc thủy sản trên hệ thống eCDT.

Cùng đó, tỉnh tiếp tục tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; tập trung kiểm tra các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng có dấu hiệu hoạt động trên biển và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về VMS.

Đồng thời, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU của các cơ quan, đơn vị và địa phương, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, tỉnh phát huy vai trò của Tổ công tác liên ngành trong kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống IUU, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống VMS, eCDT và cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá, nâng cao chất lượng cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và địa phương, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giám sát và kiểm soát tàu cá.

Việc An Giang siết chặt quản lý nhóm tàu cá “3 không”, đưa công nghệ VMS và eCDT vào chiều sâu cùng sự ra quân quyết liệt của các lực lượng chức năng không chỉ giúp duy trì trật tự khai thác trên biển mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung của cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của EC, xây dựng một nghề cá Việt Nam an toàn, bền vững và hội nhập quốc tế./.

Cơ hội lịch sử từ bước ngoặt gỡ “thẻ vàng” Việc chuyển dịch từ phương thức khai thác tự do sang một ngành kinh tế biển hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm là lời giải căn cơ giúp Việt Nam gỡ bỏ hoàn toàn thẻ vàng IUU của EC.

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