Nhiều động lực củng cố triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2026

Kết quả tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026 đang củng cố niềm tin của các tổ chức quốc tế đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. ADB, UOB và Standard Chartered đều nâng dự báo tăng trưởng GDP năm nay, trong đó mức dự báo cao nhất lên tới 9,5%.

Nhiều ngân hàng nước ngoài nâng dự báo tăng trưởng

Trong báo cáo công bố ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,2% trong nửa đầu năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức 7,5% cùng kỳ năm trước. ADB ghi nhận tăng trưởng được duy trì trên các lĩnh vực kinh tế chủ chốt.

Theo ông Bùi Minh Giáp - chuyên gia kinh tế trưởng ADB, Việt Nam đang được dự báo tăng trưởng cao đáng kể so với nhiều nền kinh tế trong khu vực ASEAN. Điểm khác biệt là tăng trưởng của Việt Nam không dựa vào một động lực đơn lẻ mà được hỗ trợ bởi nhiều động lực khác nhau.

Ông Giáp phân tích ổn định vĩ mô, độ mở thương mại cao là một yếu tố. Ngoài ra năng lực thu hút FDI của Việt Nam cũng rất tốt, cùng với nền tảng sản xuất trong nước đang được mở rộng và đầu tư công trong nước cũng còn nhiều dư địa để thực hiện.

Theo chuyên gia này, Việt Nam cũng có khả năng tận dụng tốt vị trí trung chuyển và chuyển đổi của chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, logistics và các ngành xuất khẩu.

Bên cạnh đó, mạng lưới các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và đang thực hiện, vị trí gần các trung tâm sản xuất lớn, lực lượng lao động năng động cũng như môi trường kinh tế, chính trị ổn định tiếp tục là những lợi thế quan trọng.

Không chỉ ADB, chuyên gia ngân hàng UOB cũng nâng đáng kể dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5% từ mức 7% đưa ra hồi đầu năm.

Theo UOB, động lực tăng trưởng được hỗ trợ bởi đầu tư cơ sở hạ tầng, dòng vốn FDI, nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang ASEAN.

Các chuyên gia UOB nhận định, những yếu tố mang tính cấu trúc này, cùng với quy mô thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng và khả năng kết nối khu vực được tăng cường, đang tạo nền tảng để Việt Nam duy trì tăng trưởng trong những năm tới.

Trong khi đó, Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, từ mức 7,2% trước đó. Ngân hàng này cho rằng sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư và tiêu dùng nội địa là những yếu tố hỗ trợ triển vọng tăng trưởng.

Ông Tim Leelahaphan - chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan tại Standard Chartered cho hay, mặc dù những bất ổn toàn cầu và áp lực lạm phát vẫn là các yếu tố cần tiếp tục theo dõi, Việt Nam bước vào nửa cuối năm từ một vị thế vững chắc.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều phía

Những điều chỉnh dự báo trên cho thấy triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đang được nhìn nhận tích cực trên nhiều phương diện.

Theo ông Paul Kim - Giám đốc Khối Dịch vụ tài chính cá nhân của UOB Việt Nam, nửa đầu năm 2026 cho thấy môi trường toàn cầu có thể thay đổi nhanh chóng, từ căng thẳng địa chính trị đến biến động giá năng lượng và hàng hóa.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu nhờ nhu cầu nội địa, dòng vốn đầu tư nước ngoài, năng lực cạnh tranh xuất khẩu, phát triển hạ tầng và các chính sách hỗ trợ.

Các chuyên gia cho rằng quy mô thị trường tiêu dùng trong nước ngày càng mở rộng. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, UOB cũng đánh giá hiệu quả kinh tế tốt hơn dự kiến và nhu cầu mạnh mẽ đối với AI là những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Đáng chú ý, tăng trưởng mạnh mẽ của FDI đăng ký cho thấy triển vọng giải ngân vốn trong tương lai rất khả quan, củng cố kỳ vọng năm 2026 có thể trở thành năm kỷ lục về thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Ở góc độ trung hạn, các chuyên gia UOB cho rằng đầu tư cơ sở hạ tầng, FDI, nhu cầu liên quan đến AI và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang ASEAN có tính chất hỗ trợ tương đối dài hạn.

Cùng với đó, quy mô thị trường tiêu dùng trong nước ngày càng mở rộng và khả năng kết nối khu vực được tăng cường có thể tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông Paul Kim lưu ý chính sách thương mại, địa chính trị, lạm phát và lãi suất sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp và nhà đầu tư cần theo dõi.

Theo ông, việc kiên định với mục tiêu dài hạn, đồng thời cập nhật thông tin và chủ động thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế ngày càng cần thiết.

Cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất

Dù các động lực hiện tại đang tạo nền tảng tích cực, các chuyên gia cho rằng những lợi thế của Việt Nam không tự nhiên duy trì bền vững.

Theo chuyên gia Bùi Minh Giáp, trong 3-5 năm tới, cạnh tranh trong khu vực sẽ mạnh hơn. Các yêu cầu về xuất xứ, tiêu chuẩn xanh, dữ liệu và kỹ năng công nghệ cũng ngày càng cao hơn.

“Để những thuận lợi này được duy trì bền vững, tôi cho rằng, Việt Nam cần chuyển nhanh hơn từ mô hình tăng trưởng dựa vào đầu vào vốn, lao động và FDI sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kỹ năng lao động, doanh nghiệp trong nước và giá trị gia tăng nội địa,” ông Giáp nhấn mạnh.

Như vậy, bên cạnh việc tận dụng các động lực tăng trưởng hiện hữu, bài toán đặt ra đối với Việt Nam là nâng cao chất lượng của tăng trưởng. Khả năng thu hút FDI cần được gắn với việc mở rộng năng lực sản xuất trong nước và gia tăng giá trị nội địa, trong khi phát triển hạ tầng cần đi cùng với cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh.

Chuyên gia ADB Bùi Minh Giáp cho rằng trong 3-5 năm tới, cạnh tranh trong khu vực sẽ mạnh hơn. (Ảnh: Vietnam+)

Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa đối với triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong khu vực ngày càng rõ nét.

Theo ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế.

“Để giữ vững xu hướng và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư, mang lại những cải thiện về năng suất,” ông Shantanu Chakraborty cho biết.

Bên cạnh các yếu tố hỗ trợ, môi trường kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Theo các chuyên gia UOB, chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến động năng lượng có thể tác động đến thương mại quốc tế và chi phí sản xuất.

Trong nước, tiến độ triển khai các chương trình đầu tư và cải cách cơ cấu sẽ là yếu tố quan trọng đối với khả năng duy trì tăng trưởng trung và dài hạn.

Ở góc độ thị trường, các chuyên gia UOB cho rằng chứng khoán có thể trải qua những giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh trong ngắn hạn khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lạm phát, lãi suất và lợi suất trái phiếu. Triển vọng dài hạn của các tài sản rủi ro tiếp tục được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư vào các công nghệ, hạ tầng liên quan đến AI.

Chuyên gia UOB đồng thời nhấn mạnh vai trò của quản lý tài sản có kỷ luật và định hướng theo mục tiêu. Theo ngân hàng này, chiến lược đầu tư cần phù hợp với mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và thời gian đầu tư của từng cá nhân./.