Giá vàng tăng sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tuần

Giá vàng tăng trong phiên 29/9 sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tuần ở phiên trước đó. Giới đầu tư hiện đang đánh giá các diễn biến tại Trung Đông, đồng thời chờ đón hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ để có thêm cái nhìn rõ ràng hơn về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 14 giờ 08 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.143,87 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8 vào phiên 28/9. Giá vàng kỳ hạn cũng tăng 0,2% lên 4.175,10 USD/ounce.

Ông Christopher Tahir, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch trực tuyến Exness, cho biết các diễn biến địa chính trị sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với giá vàng.

Theo ông Tahir, căng thẳng kéo dài có thể giữ giá năng lượng và lợi suất trái phiếu ở mức cao, trong khi những tiến triển đáng kể hướng tới hạ nhiệt căng thẳng có thể giúp giải tỏa áp lực.

Theo giới chức từ cả Mỹ và Iran, đại diện hai nước đã có các cuộc trao đổi riêng biệt với các bên trung gian, trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua.

Trong khi đó, giá dầu đã ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp do những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá dầu ở mức cao có thể gia tăng áp lực lạm phát, qua đó có khả năng thúc đẩy các ngân hàng trung ương nâng lãi suất. Vàng thường gặp khó khăn trong môi trường lãi suất cao do nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các tài sản tạo ra lợi tức.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 10 ở mức 70,3%, tăng đáng kể so với mức 57,6% của một tuần trước đó.

Thị trường đang chờ đợi các số liệu về niềm tin người tiêu dùng và việc làm tại Mỹ để có thêm manh mối về đường hướng lãi suất của Fed.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 60,91 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 1% xuống 1.700,40 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 29/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng chạm đáy 7 tuần do sức ép từ giá dầu và đồn đoán tăng lãi suất Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đợt giảm giá mạnh của vàng là đà tăng khoảng 3% của giá dầu, ngay sau khi Mỹ từ chối thỏa thuận hòa bình với Iran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.