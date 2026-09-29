Khai mở dư địa, kích hoạt làn sóng đầu tư mới vào Khu kinh tế Vũng Áng

Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2050 cùng đề xuất mở rộng quy mô lên gần 73.000ha đang tạo nên bước ngoặt quan trọng cho Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Không chỉ tối ưu hóa quỹ đất và hạ tầng kết nối, Vũng Áng đang hình thành diện mạo mới, kích hoạt làn sóng đầu tư lớn vào công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics.

Cụ thể hóa không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng khung

Ngày 5/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ diện tích Khu kinh tế với quy mô 22.781ha thuộc các phường: Vũng Áng, Hoành Sơn và một phần các phường Sông Trí, Hải Ninh.

Đánh giá về tầm nhìn mới, ông Phan Xuân Hiệu, Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định theo điều chỉnh mới, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục được xác định là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, là cực tăng trưởng và động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực; đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng quan trọng của cả nước và trung tâm đô thị phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Trọng tâm của lần điều chỉnh này là bổ sung hơn 1.800ha quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics, qua đó mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa bố trí các dự án quy mô lớn.

Nhằm nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực tiễn, ngay sau khi quyết định được ban hành, ngày 11/8/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố công khai để tạo sự thống nhất trong nhận thức, quản lý và tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chi tiết.

Không chỉ dừng lại ở cấp quản lý ngành, tại các địa phương nằm trong phạm vi điều chỉnh, “kịch bản” tổ chức thực hiện cũng đang được triển khai. Ghi nhận tại phường Vũng Áng - địa bàn trọng điểm của Khu kinh tế Vũng Áng, chính quyền địa phương đang tập trung cao độ cho quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng then chốt.

Khu kinh tế Vũng Áng ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà máy để sản xuất công nghiệp. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng chia sẻ, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng mở ra không gian phát triển lớn hơn cho địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức không gian đô thị và khai thác các lợi thế sẵn có.

Thời gian tới, phường sẽ bám sát định hướng điều chỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, nhất là trong phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế gắn với Khu kinh tế.

"Chúng tôi kỳ vọng quy hoạch được triển khai đồng bộ sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế, từng bước hoàn thiện diện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân," ông Nguyễn Thế Anh nói

Sức hút từ các dự án động lực và kỳ vọng bứt phá

Những điều chỉnh kịp thời về không gian quy hoạch đã ngay lập tức tạo làn sóng thu hút làn sóng đầu tư mới vào Khu kinh tế Vũng Áng, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến-chế tạo, cảng biển và logistics.

Tín hiệu khởi sắc rõ nét nhất là đề xuất quy mô lớn từ Tập đoàn Vingroup. Theo đó, nhà đầu tư này đã đề xuất phát triển 3 khu công nghiệp tại các lô đất CN16, CN17 và CN1F; đồng thời đăng ký đầu tư dự án Trung tâm Logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương với tổng diện tích 417,81ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 40.000 tỷ đồng.

Không dừng lại ở quy mô 22.781ha hiện hữu, Hà Tĩnh đang thể hiện quyết tâm lớn hơn trong việc nâng tầm vị thế của Khu kinh tế Vũng Áng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên quy mô 72.998ha. Phương án mở rộng này hoàn toàn phù hợp và đồng bộ với định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các hạng mục trên tuyến đường trục chính trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng đang được tập trung thi công. Ảnh: Hữu Quyết- TTXVN

Ông Phạm Văn Tình, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 được phê duyệt, Ban Quản lý xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực tiễn.

Trước mắt, sẽ tập trung cụ thể hóa các định hướng quy hoạch, phối hợp lập kế hoạch triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đồng thời ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, nhất là giao thông kết nối khu vực, cảng biển, logistics và hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, chủ động xúc tiến, lựa chọn các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. Mục tiêu là biến quy hoạch thành những dự án cụ thể, tạo động lực mới để Khu kinh tế Vũng Áng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của Hà Tĩnh và khu vực.

Từ việc hoàn thiện thể chế quy hoạch đến những đề xuất đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế chủ động và tầm nhìn dài hạn.

Những quyết sách mang tính đột phá hôm nay hứa hẹn sẽ sớm hiện thực hóa thành những công trình, nhà máy, cảng biển hiện đại, đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng nhanh, bứt phá và bền vững trong giai đoạn tới./.

Hà Tĩnh: Toàn cảnh giao thông mở đường cho logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được hoàn thiện tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh tạo mạng lưới kết nối thuận lợi giữa cảng nước sâu, các khu công nghiệp và hệ thống quốc lộ.

