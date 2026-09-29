VIB Privilege Banking được vinh danh "Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam"

Global Business Outlook (GBO) vừa vinh danh VIB Privilege Banking với giải thưởng “Most Innovative Privilege Banking - Vietnam 2026” - Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam năm 2026. Sự ghi nhận này bắt nguồn từ cách VIB định nghĩa lại ngân hàng ưu tiên không dừng ở việc cung cấp thêm đặc quyền, mà xây dựng hệ sinh thái tài chính được thiết kế theo từng khách hàng.

VIB Privilege Banking được cụ thể hóa qua ba trụ cột Dynamic - Unique - Exclusive: từ cách dòng tiền được vận hành linh hoạt, đến giải pháp được cá nhân hóa và những trải nghiệm được thiết kế riêng.

Không chỉ là đặc quyền, VIB thiết kế lại cách ngân hàng ưu tiên vận hành

“Điểm xuất phát của VIB Privilege Banking không phải là câu hỏi ‘có thể thêm đặc quyền gì cho khách hàng?’ mà là một ngân hàng ưu tiên có thể làm gì khác đi để thực sự đồng hành với cách khách hàng đang sống, vận hành tài sản và nắm bắt cơ hội?” bà Tường Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết.

Từ cách đặt vấn đề đó, VIB xây dựng Privilege Banking như một hệ sinh thái tài chính tích hợp. Ba từ khóa Dynamic - Unique - Exclusive trở thành cấu trúc xuyên suốt: tài chính đủ linh hoạt để chuyển động cùng cuộc sống; giải pháp đủ cá nhân hóa cho từng người và đặc quyền được cảm nhận qua những trải nghiệm có tính sở hữu.

Ở lớp Dynamic, VIB đưa sự linh hoạt vào cách khách hàng vận hành tài sản và nguồn vốn. Khi có nhu cầu chi tiêu, thẻ ghi nợ Priority Signature và Premier Signature mang đến quyền sử dụng khoảng 1.400 phòng chờ sân bay trên toàn cầu, hoàn tiền tới 5% và ưu đãi phí giao dịch ngoại tệ.

Riêng với khách hàng hạng Premier, VIB còn mang đến thẻ tín dụng VIB One Card hạng Signature miễn phí thường niên, đồng hành và hoàn tiền đến 9% cho các nhu cầu mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu nước ngoài. Khi phát sinh nhu cầu chuyển tiền ở phạm vi toàn cầu, từ học phí, trợ cấp thân nhân đến các cơ hội đầu tư ở nước ngoài, khách hàng được miễn phí chuyển tiền quốc tế cả tại quầy và trực tuyến, cùng ưu đãi tỷ giá lên tới 150 đồng.

Song song đó, dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng VIB Privilege Banking vẫn có thể tiếp tục sinh lợi mỗi ngày lên tới 8%/năm với tài khoản siêu lợi suất. Khi cần nguồn vốn, khách hàng VIB Privilege Banking có thể tiếp cận hạn mức lên tới 500 tỷ đồng, với cơ chế ân hạn, phương thức trả nợ được thiết kế theo dòng tiền thực tế. Với tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng được hưởng thêm đến 1%/năm lãi suất, cùng nhiều ưu đãi xuyên suốt mối quan hệ với ngân hàng.

Từ “khách hàng ưu tiên” đến “một khách hàng duy nhất”

Nếu Dynamic thay đổi cách ngân hàng vận hành cùng dòng tiền, thì Unique thay đổi cách ngân hàng nhìn nhận khách hàng. Một khách hàng có thể thuộc cùng một phân khúc tài sản với hàng nghìn người khác, nhưng nhu cầu tài chính không bao giờ là hoàn toàn giống nhau.

VIB đưa tư duy này vào trải nghiệm số thông qua Ownrora, không gian dành riêng cho khách hàng Privilege Banking trên MyVIB, được xây dựng với năng lực AI để phân tích nhu cầu dòng tiền ngắn, trung và dài hạn, kết hợp với khẩu vị đầu tư của từng khách hàng nhằm đưa ra định hướng phân bổ tài sản phù hợp. Sự cá nhân hóa còn được mở rộng đến những chi tiết như gợi ý thẻ dựa trên hành vi chi tiêu hay cung cấp số tài khoản lựa chọn riêng cho từng khách hàng.

Song song với Ownrora, ViePro GenAI đóng vai trò như một trợ lý tài chính hoạt động 24/7 trên MyVIB. Khách hàng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời theo ngữ cảnh tài chính của mình. Tuy nhiên, VIB không đặt công nghệ thay thế yếu tố con người. Bởi mỗi khách hàng là một hồ sơ tài chính và một hành trình riêng, khách hàng Privilege được đồng hành bởi Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên, người trực tiếp tư vấn và kết nối các giải pháp phù hợp với nhu cầu, mục tiêu và từng giai đoạn tài chính.

Sự kết hợp giữa AI và con người tạo nên một mô hình phục vụ hai lớp: Công nghệ giúp khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng, liên tục và thuận tiện; trong khi đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên mang đến sự thấu hiểu, tư vấn chuyên sâu và đồng hành riêng cho từng cá nhân. Đây cũng là cách VIB hiện thực hóa tinh thần Unique: dù cùng thuộc một phân khúc ưu tiên, mỗi khách hàng vẫn được nhìn nhận như một khách hàng duy nhất.

Exclusive - Đưa tư duy sáng tạo ra khỏi màn hình, bước vào thế giới trải nghiệm

Ra mắt vào 10/4/2026, VIB đã lựa chọn không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác lấy cảm hứng từ cực quang - Aurora để giới thiệu VIB Privilege Banking. Sau đó, cực quang trở thành hình ảnh xuyên suốt bởi những đặc tính tương đồng với Dynamic - Unique - Exclusive: luôn chuyển động, không lặp lại khoảnh khắc và không dành cho số đông.

Tinh thần ấy được chuyển hóa thành những tặng phẩm mà khách hàng có thể thực sự sở hữu như bộ quà Aurora với khăn lụa tơ tằm thủy ấn họa tiết độc bản, thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn. Trong chiến dịch ra mắt, chương trình “Chạm ánh Cực quang” còn mang đến hành trình săn cực quang tại Bắc Âu dành cho khách hàng VIB Privilege Banking. Mỗi chi tiết không chỉ mang giá trị vật chất mà còn được thiết kế để kể cùng câu chuyện mỗi khách hàng là một hành trình riêng.

Tinh thần này tiếp tục được mở rộng từ những trải nghiệm hiếm có sang trải nghiệm có chiều sâu. Tháng 8/2026, VIB Privilege Banking ra mắt The Privilege Art Experience với sự kiện đầu tiên là The Collector - Nhà sưu tập, chuỗi trải nghiệm nghệ thuật này được tổ chức định kỳ dành cho khách hàng ưu tiên quan tâm đến nghệ thuật.

Như vậy, Exclusive tại VIB Privilege Banking đang mở rộng từ “đặc quyền được nhận” sang “đặc quyền được tiếp cận”: Tiếp cận những trải nghiệm hiếm có, những không gian riêng, những câu chuyện và tri thức không phổ biến, đồng thời kết nối với một cộng đồng có chung phong cách sống và mối quan tâm.

Sáng tạo là sợi dây giúp VIB Privilege Banking kết nối toàn bộ trải nghiệm

Ý nghĩa của giải thưởng “Most Innovative Privilege Banking - Vietnam 2026” chính là cách VIB kết nối ba trụ cột Dynamic - Unique - Exclusive. Nếu Dynamic giải quyết bài toán dòng tiền, Unique giải quyết bài toán cá nhân hóa, thì Exclusive mở rộng bài toán sang trải nghiệm. Ba lớp cùng hướng đến một thay đổi lớn: chuyển ngân hàng ưu tiên từ mô hình “cung cấp đặc quyền” sang mô hình trao cho khách hàng khả năng chủ động với tài chính và cuộc sống.

Đó cũng là tinh thần được bà Tường Nguyễn chia sẻ khi nói về định hướng của VIB Privilege Banking: “Ngân hàng ưu tiên không dừng ở đặc quyền, mà là giúp khách hàng chủ động trước mọi chuyển động.”

Những kết quả ban đầu cho thấy cách tiếp cận này đang tạo ra sự gắn kết thực tế, CASA nhóm khách hàng ưu tiên tại VIB đã tăng 111%. Chiến dịch ra mắt VIB Privilege Banking tạo ra 260 triệu lượt hiển thị, tiếp cận 85% nhóm khách hàng mục tiêu và lượng tìm kiếm thương hiệu tăng 13 lần.

Giải thưởng “Most Innovative Privilege Banking - Vietnam 2026” từ GBO vì thế ghi nhận cách VIB đang tiếp cận ngân hàng ưu tiên từ một góc nhìn khác: không lấy số lượng đặc quyền làm thước đo, mà đổi mới từ cách hệ sinh thái Privilege Banking thiết kế và vận hành. Sự ghi nhận của GBO qua đó không chỉ dành cho những sản phẩm hay dịch vụ riêng lẻ, mà cho nỗ lực định hình chuẩn mực ngân hàng ưu tiên mới của VIB, nơi đặc quyền được tạo ra từ khả năng thấu hiểu, cá nhân hóa và trao cho khách hàng nhiều hơn quyền chủ động với tài chính và cuộc sống./.

Ngân hàng đầu tiên vận hành Front Arena cho giao dịch nguồn vốn, ngoại hối Ngân hàng VIB chính thức vận hành hệ thống Front Arena trên nền tảng đám mây AWS, mở rộng khả năng giao dịch và quản trị rủi ro trong thị trường tài chính.