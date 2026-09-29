Thành phố Hồ Chí Minh xử lý tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và 29 thuế cơ sở đang đồng loạt rà soát, công khai thông tin người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế), nhằm xử lý tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

Theo số liệu đến ngày 31/8/2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có tới 684.570 trường hợp hộ kinh doanh, tổ chức/doanh nghiệp thuộc hai trạng thái này. Trong số đó, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách 19.198 người nộp thuế, gồm 9.248 trường hợp trạng thái 03 và 9.950 trường hợp trạng thái 06. Các thuế cơ sở công bố tổng cộng 665.372 trường hợp.

Các trường hợp được công khai thuộc diện vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế và tiết a2 điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Trong số 665.372 trường hợp do 29 thuế cơ sở công bố, người nộp thuế thuộc trạng thái 06 chiếm hơn 63%, phần còn lại thuộc trạng thái 03.

Xét theo địa bàn quản lý, Thuế cơ sở 2, phụ trách địa bàn thành phố Thủ Đức trước đây, có số lượng người nộp thuế thuộc hai trạng thái này lớn nhất, với hơn 71.000 trường hợp.

Tiếp đến là Thuế cơ sở 16, quản lý địa bàn quận Tân Bình trước đây, với gần 59.000 trường hợp. Các Thuế cơ sở 7 (địa bàn quận 7 trước đây), Thuế cơ sở 17 (địa bàn quận Tân Phú trước đây) và Thuế cơ sở 12 (địa bàn quận 12 trước đây) đều ghi nhận hơn 43.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trạng thái 03, 06. Riêng Thuế cơ sở 20, quản lý địa bàn huyện Cần Giờ trước đây, chỉ ghi nhận 1.029 trường hợp.

Đối với danh sách do Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp công bố, trong 9.248 trường hợp trạng thái 03 có khoảng 7.265 người nộp thuế là tổ chức/doanh nghiệp và 1.983 trường hợp là hộ, cá nhân kinh doanh/văn phòng đại diện.

Trước đó, trong tháng 8/2026, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các thuế cơ sở cũng công khai nhiều trường hợp thuộc trạng thái 03, 06 còn nợ thuế tính đến cuối tháng 6/2026.

Cụ thể, Văn phòng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công khai 7.195 người nộp thuế còn nợ hơn 5.763 tỷ đồng; Thuế cơ sở 1 có 1.296 trường hợp nợ hơn 228 tỷ đồng; Thuế cơ sở 2 có 1.066 trường hợp nợ hơn 221 tỷ đồng; Thuế cơ sở 3 công khai 7.430 người nộp thuế còn nợ hơn 1.170 tỷ đồng...

Các thuế cơ sở khác cũng đồng loạt công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế; đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục theo quy định, hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh.

Việc rà soát, công khai thông tin người nộp thuế diễn ra trong bối cảnh ngành thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.”

Trước đó, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 6736/CT-NVT gửi trưởng thuế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch. Theo Cục Thuế, cơ quan này ghi nhận sự vào cuộc của các thuế tỉnh, thành phố trong xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức thuộc trạng thái 03 được giao tại Công văn số 3815/CT-NVT. Riêng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, dù tỷ lệ xử lý mới đạt 19,6%, nhưng số lượng tuyệt đối đã xử lý là lớn nhất cả nước, chiếm 26,1% kết quả xử lý toàn ngành.

Theo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, việc làm sạch mã số thuế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các trường hợp tồn đọng kéo dài nhiều năm, khắc phục bất cập trong quản lý và nâng cao chất lượng dữ liệu người nộp thuế. Đồng thời, việc chuẩn hóa dữ liệu được xác định là nền tảng phục vụ quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ xử lý, giảm số trường hợp tồn đọng và kiểm soát tình trạng phát sinh mới./.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế Đến ngày 30/6/2026, tổng số tiền thuế nợ do Thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý còn 94.788 tỷ đồng, giảm 8,4% so với thời điểm 31/5 và giảm 3,5% so với cuối năm 2025.