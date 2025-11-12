Thuế Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên về đích thu ngân sách sớm 2 tháng

Với tổng thu nội địa trên địa bàn 10 tháng năm 2025 đạt 510.183 tỷ đồng, lần đầu tiên ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh về đích thu ngân sách sớm 2 tháng. Đây là thông tin được ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổ chức chiều 12/11.

Đáng chú ý, sau giai đoạn hợp nhất, số thu ngân sách được toàn ngành duy trì đảm bảo tiến độ, có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, 4 tháng sau hợp nhất thu ngân sách đạt 215.778 tỷ đồng (tương đương bằng số thu 6 tháng đầu năm 2025 trước hợp nhất), tăng 39% so với cùng kỳ; trong đó thu từ khu vực kinh tế đạt 109.893 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Người đứng đầu cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là sự cố gắng rất cao của đội ngũ cán bộ, công chức Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm ngành thuế thành phố vừa triển khai công tác sắp xếp cơ quan thuế theo mô hình chính quyền 2 cấp, vừa phải thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

"Đến thời điểm hiện tại, cả hai nhiệm vụ nêu trên đã hoàn thành tiến độ và kế hoạch đề ra, đưa Thuế Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên trong lịch sử hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Chính phủ giao ngay từ tháng 10", ông Dũng cho biết.

Nhờ nguồn thu nội địa tăng trưởng vượt trội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 tháng năm 2025 đạt kết quả hết sức khả quan.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện là 471.715 tỷ đồng, đạt 104,2% (471.715 tỷ đồng/452.870 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao và đạt 99,2% (471.715 tỷ đồng/475.457 tỷ đồng) so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao và bằng 123,4% (471.715 tỷ đồng/382.238 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 78,6% kế hoạch; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 86,4% và thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 104% dự toán, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao.

"Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, các sở, ngành, quận huyện và đặc biệt là sự đóng góp của đội ngũ cán bộ ngành tài chính, thuế - hải quan. Đặc biệt, trong tổng số 18 khoản thu theo cơ cấu ngân sách, có 15 khoản đạt và vượt tiến độ thu mà Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Ba khoản còn lại chưa đạt, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thu ngân sách chung của thành phố," ông Trần Công Vinh đánh giá.

Đáng chú ý, mặc dù trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn nghĩa vụ thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định của Trung ương (như gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất; giảm thuế bảo vệ môi trường...), nhưng kết quả thu ngân sách 10 tháng vẫn hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các khoản thu chủ lực của thành phố như thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đều tăng trưởng tốt nhờ sự phục hồi sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với chính sách quản lý thu chặt chẽ, chuyển đổi số trong công tác thu thuế. Ngoài ra, thị trường bất động sản phục hồi cũng giúp tăng nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Với khoản thu nội địa, kết quả tích cực còn nhờ khoản thu phát sinh từ Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, với số tiền sử dụng đất khoảng 21.700 tỷ đồng và tiền thuê đất một lần khoảng 565 tỷ đồng, thuộc dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, đặc biệt là ngành thuế đã góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách nhà nước trong năm nay.

"Cần nói thêm rằng, khi mới bắt đầu năm, ngành nông nghiệp – môi trường gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động thu ngân sách, khi tỷ lệ thu chỉ đạt khoảng 8% kế hoạch. Nhưng với sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đến nay con số này đã vượt xa dự kiến. Đây là thành quả của sự quyết tâm, đồng lòng của toàn hệ thống, trong đó có vai trò quan trọng của ngành thuế," ông Được nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bày tỏ nhiều trăn trở khi nhiệm vụ thu ngân sách năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 15–25% so với năm trước.

Đây là một con số rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị nói chung và ngành tài chính thành phố nói riêng phải tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu ngành thuế cần quán triệt tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, không chủ quan, không "ngủ quên trên chiến thắng," phải phấn đấu vượt chỉ tiêu để phục vụ sự phát triển chung của thành phố.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Khi có được lòng dân, có được sự đồng thuận của doanh nghiệp, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, ngành thuế chỉ là khâu cuối cùng trong chuỗi quản lý, trong khi nguồn thu lại phụ thuộc rất lớn vào các lĩnh vực như nông nghiệp – môi trường, xây dựng, quy hoạch, tài chính...

Do đó, ông nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp – môi trường xây dựng… cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch đấu giá một số dự án như đấu giá một số lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm hay các khu chung cư tái định cư… Nếu được triển khai và hoàn tất trong năm nay, có thể mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thu đúng và đủ theo quy định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư khen đến 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025, gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước Khu vực 2 và Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận nỗ lực và đóng góp nổi bật của các đơn vị trong việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách trên địa bàn./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 8,5% Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thuế quan toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động lên kế hoạch ứng phó, quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng 8,5% đã đề ra từ đầu năm 2025.