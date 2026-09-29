VN-Index tiếp tục điều chỉnh, dòng tiền yếu gây áp lực lên thị trường

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 29/9, nhưng mức giảm không lớn và vùng hỗ trợ quan trọng vẫn được giữ vững.

Tuy nhiên, dòng tiền yếu tiếp tục gây áp lực, khiến khả năng hồi phục của thị trường chưa rõ ràng.

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,95 điểm xuống 1.777,73 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên sàn HOSE với 170 mã giảm, trong khi có 133 mã tăng. Thanh khoản cũng giảm mạnh so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng.

Sau tuần giao dịch trước giảm khá sâu, để mất mốc 1.800 điểm và tiếp tục có nhịp giảm mạnh trong phiên đầu tuần, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Trong phiên 29/9, VN-Index có thời điểm chịu áp lực bán trên diện rộng, nhưng lực cầu tại một số nhóm cổ phiếu đã giúp chỉ số không giảm sâu hơn.

Theo phân tích kỹ thuật, thị trường vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh. Trong khi đó, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm ngành. Nếu dòng tiền không được cải thiện, thị trường có thể tiếp tục gặp khó trong những phiên tới.

Sắc đỏ xuất hiện ngay từ đầu phiên và duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch. Thị trường gần như thiếu những nhóm cổ phiếu đủ mạnh để nâng đỡ chỉ số. Một số cổ phiếu dầu khí, năng lượng và vận tải biển tăng tích cực nhờ giá dầu thô tiếp tục đi lên.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa chịu áp lực bán. Khối ngoại cũng gia tăng bán ròng tại nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới mức tham chiếu.

Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 537,8 triệu đơn vị, giá trị 12.338,4 tỷ đồng, giảm hơn 20% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 101,6 triệu đơn vị, giá trị 2.025 tỷ đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng 377 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 396 tỷ đồng; trong đó, VPB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 249 tỷ đồng.

Các mã HPG, ACB, VIC và VHM cũng chịu áp lực bán ròng lần lượt khoảng 52 tỷ đồng, 51 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 41 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng 20 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Đây là phiên giao dịch cận kề cuối tháng 9. Nếu không có thay đổi đáng kể trong phiên 30/9, VN-Index nhiều khả năng sẽ giảm hơn 50 điểm trong tháng này.

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, diễn biến phân hóa. GVR tăng 3,4% lên 33.300 đồng, trở thành mã tăng mạnh nhất nhóm. VIB tăng gần 2% lên 13.400 đồng. SSB thu hẹp mức tăng từ gần 4% cuối phiên sáng xuống còn 1,3%, lên 19.100 đồng.

Ở chiều giảm, LPB nới rộng mức giảm, kết phiên mất 4,4% xuống 43.500 đồng, khớp 3,6 triệu đơn vị. STB giảm 1,8%, trong khi VIC, VPL, MBB và VRE giảm quanh 1%.

Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, một số mã dầu khí, vận tải tăng mạnh. PVT tăng 6,4% lên 24.950 đồng, khớp hơn 16 triệu đơn vị. HVN, VOS, VTO và PVP tăng từ gần 3% đến hơn 5%.

Một số cổ phiếu khác như DHC, DIG, PDR, REE, FIT và TRC tăng từ hơn 3% đến gần 4%. Đáng chú ý, PET đảo chiều từ mức giá sàn trong phiên lên tăng 5,9%, đóng cửa tại 54.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, KOS, PNJ và NVL tiếp tục giảm sàn. NVL khớp hơn 21,8 triệu đơn vị nhưng vẫn còn dư bán sàn hơn 69,3 triệu đơn vị.

Một số cổ phiếu giảm mạnh khác gồm HID, TLH và TTF khi cùng giảm sàn; NTL, CNG, D2D, FIR, TAL, TDH, CTF, VPG và HAR giảm từ 3% đến hơn 5%.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm thêm trong phiên chiều trước khi chững lại vào cuối phiên. Kết thúc phiên, sàn HNX có 69 mã tăng và 68 mã giảm. HNX-Index giảm 1,4 điểm xuống 269,91 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,2 triệu đơn vị, giá trị 719 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,1 triệu đơn vị, giá trị 47 tỷ đồng.

Diễn biến phân hóa tiếp tục diễn ra tại nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao. MST, NVB, HUT, MBS, CEO và SHS giảm nhẹ, trong khi IDC, PVC, VC3 và PVS tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch của các mã này dao động từ 0,63 triệu đến hơn 7,2 triệu đơn vị.

Trên thị trường UPCOM, UPCOM-Index hạ độ cao so với cuối phiên sáng nhưng vẫn duy trì sắc xanh. Chốt phiên, chỉ số này tăng 0,54 điểm lên 125,5 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 31,1 triệu đơn vị, giá trị 499 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 10,9 triệu đơn vị, giá trị 129,6 tỷ đồng.

AAS và DRI là hai cổ phiếu nổi bật về thanh khoản, lần lượt khớp 2,06 triệu và 2,9 triệu đơn vị, đồng thời tăng 6-7%, lên 9.800 đồng và 16.000 đồng.

Nhìn chung, VN-Index tiếp tục điều chỉnh nhưng mức giảm không lớn và vùng hỗ trợ quan trọng vẫn được giữ. Dù vậy, thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại, trong khi áp lực bán vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu. Đây sẽ là yếu tố đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tháng 9./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam - nền tảng mới, kết nối mới Sau 30 năm hình thành và phát triển và hơn 26 năm thị trường chính thức đi vào hoạt động, chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ về quy mô, cấu trúc, hạ tầng và mức độ hội nhập quốc tế.