Vun đắp tình yêu biển đảo, quê hương

Từ những câu chuyện về lịch sử, những ca trực giữa biển khơi đến cuộc sống bình dị của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo Tây Nam, chuyến công tác của Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho các đại biểu những cảm nhận chân thực, qua đó khơi dậy tình yêu biển, đảo và nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

Từ ký ức lịch sử

Lịch sử đấu tranh chống xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất liền, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc đã được nhắc đến nhiều trong sách vở và những thước phim tư liệu. Thế nhưng, chỉ khi đặt chân đến những địa danh như Nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương, Nhà tù Côn Đảo, Tượng đài Nắm Đấm, Nhà tù Phú Quốc..., mỗi người mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đã ngã xuống, từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Đó cũng là một trong những giá trị mà hành trình thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng và nhân dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 năm 2026 mang lại. Từ lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương đến chuyến tham quan Nhà tù Côn Đảo, những câu chuyện về các thế hệ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc đã để lại nhiều suy ngẫm cho các thành viên trong đoàn, từ những cựu tù chính trị đến các thanh niên sinh ra trong hòa bình.

Bà Lê Thị Việt Lan, cựu tù chính trị từng bị giam tại Trại giam nữ tù binh Phú Tài (Quy Nhơn) đã nhiều lần đến Côn Đảo. Nhưng mỗi lần trở lại, ký ức về những người đồng đội đã kiên trung đấu tranh trong lao tù vẫn khiến bà xúc động: "Là người đã trải qua những đau thương, mất mát trong chiến tranh, tôi thật sự hiểu giá trị, trân quý và hạnh phúc khi thấy đất nước được hòa bình, nhân dân được tự do, kinh tế ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ. Tôi càng biết ơn những thế hệ cha, anh và nhiều đồng chí, đồng đội đã hy sinh tuổi xuân, máu xương của mình để đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc".

“Thế hệ thanh niên hôm nay được lớn lên trong hòa bình là một may mắn lớn, nhưng cũng mang trên vai trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Tôi mong mỗi người trẻ luôn biết trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hãy ra sức học tập, rèn luyện, làm việc và cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh”, bà Lê Thị Việt Lan nhắn nhủ.

Với ca sỹ Dương Quốc Hưng, thành viên đội văn nghệ của đoàn công tác, được gửi gắm lòng tri ân qua những câu hát tại lễ dâng hương Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, bên mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

“Bản thân tôi cảm nhận rất sâu sắc những hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhờ có họ, chúng ta mới được sống trong hòa bình. Đã nhiều năm đi diễn, chưa một sân khấu nào làm cho tôi dâng trào cảm xúc đến thế”, ca sỹ Dương Quốc Hưng chia sẻ.

Với Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh, chuyến viếng thăm Tượng đài Nắm Đấm và Nhà tù Phú Quốc cũng để lại ấn tượng sâu sắc: "Tôi sinh ra trong thời chiến tranh nhưng vẫn không hình dung hết được sự hy sinh, mất mát của đồng bào, chiến sỹ để bảo vệ lãnh thổ, giành độc lập cho đất nước. Khi đến Tượng đài Nắm Đấm, tôi ngỡ ngàng khi nghe những câu chuyện đau thương và tàn khốc của cuộc chiến. Tôi hiểu rằng, mỗi một mảnh đất, mỗi địa danh tươi đẹp đều có máu của các thế hệ đi trước đã kiên trung, bất khuất để giữ được hòa bình như ngày hôm nay".

Lời chia sẻ của những người từng trải qua chiến tranh trở thành cầu nối tự nhiên giữa quá khứ và hiện tại. Thế hệ trước đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do thì thế hệ hôm nay tiếp nhận di sản ấy không chỉ bằng lòng biết ơn, mà còn bằng trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước.

Yêu nước bằng hành động cụ thể

Nếu những địa danh lịch sử nhắc mỗi người về quá khứ hào hùng nhưng cũng nhiều đau thương của dân tộc, về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thì tinh thần kỷ luật và sự kiên cường của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các đảo, nhà giàn hôm nay lại thôi thúc mỗi người tự xác định những việc làm phù hợp với vai trò, vị trí của mình, góp phần xây dựng đất nước.

Cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DKI/10 chia tay tạm biệt người thân và đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trở về sau chuyến thăm. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Tham gia đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Hòa, chia sẻ: “Đến thăm từng đơn vị, nghe cán bộ, chiến sỹ kể về công việc tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật và phối hợp giúp đỡ nhân dân, tôi nhận ra phía sau hai chữ ‘bình yên’ là rất nhiều ngày tháng cống hiến âm thầm của những người lính. Sau những người lính ấy cũng có gia đình, người thân chờ đợi, có những ngày mong được trở về nhà nhưng khi Tổ quốc cần, họ có mặt ở nơi tuyến đầu.”

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, từ sự cảm phục trước những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ, người làm công tác Mặt trận ở cơ sở càng phải có ý thức truyền tải những điều mắt thấy, tai nghe, cảm nhận được từ biển, đảo đến gần hơn với nhân dân. Qua đó, tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chủ quyền biển, đảo, không thờ ơ trước những vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết yêu quê hương bằng những hành động cụ thể. Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà còn là trách nhiệm chung của toàn dân.

Bác sỹ Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết: “Trước chuyến đi, tôi đã nhiều lần nghe, đọc về biển, đảo quê hương, nhưng chỉ khi trực tiếp lênh đênh giữa biển trời Tây Nam, tận mắt chứng kiến cuộc sống và công việc của cán bộ, chiến sỹ, bản thân tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng biển, đảo không phải một khái niệm xa xôi trên bản đồ mà là một phần máu thịt của Tổ quốc. Những ca trực giữa biển khơi, những ngày xa gia đình, những dịp lễ, Tết chỉ có thể gặp người thân qua màn hình điện thoại là minh chứng cho lòng trung thành, tính kỷ luật, sự kiên định và tình yêu quê hương, đất nước của người lính nơi tiền tiêu.”

“Chuyến đi cũng khiến tôi càng suy nghĩ sâu sắc hơn về trách nhiệm của ngành y tế Thành phố đối với biển đảo. Không chỉ là những chuyến khám bệnh, những phần thuốc hay những chương trình hỗ trợ. Quan trọng hơn là phải từng bước xây dựng mối liên kết y tế bền vững giữa đất liền và đảo xa; phải cụ thể hóa bằng việc đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, tư vấn từ xa, chuyển giao kỹ thuật phù hợp, chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống cấp cứu trên biển. Bởi chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đảo xa cũng chính là một cách thiết thực để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”, bác sỹ Vũ Trí Thanh trăn trở.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh chào tạm biệt cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DKI/10 để trở về đất liền. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Sơn, đại diện Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam-Ban Trị sự Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh lại ấn tượng bởi những luống rau xanh được vun trồng trên nhà giàn DK1/10 bởi đó là minh chứng cho thấy ý chí và tình yêu Tổ quốc có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến điều tưởng như không thể thành có thể. Chuyến đi để lại trong ông lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh để giữ gìn từng tấc đất, vùng biển, hòn đảo của quê hương; đồng thời nhắc nhở mỗi người sống có trách nhiệm hơn, làm việc có ích hơn cho cộng đồng.

Với nhiều thành viên đoàn công tác, thành quả sau hành trình hướng về biển đảo Tây Nam không chỉ là những bức ảnh, những câu chuyện hay ký ức về một chuyến đi, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, về những hy sinh thầm lặng nơi tiền tiêu và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc.

Khi tình yêu biển, đảo được chuyển hóa thành trách nhiệm trong từng công việc, từng hành động, sự kết nối giữa hậu phương và tiền tiêu sẽ không dừng lại ở những chuyến thăm. Đó sẽ là một dòng chảy bền bỉ, mang sức mạnh tổng hợp của quân-dân cùng chung tay, góp sức đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới./. (Hết)

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Thế trận vững vàng nơi đầu sóng Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài viết "Hậu phương nối liền biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc" khắc họa sự vững vàng của thế trận bảo vệ biển, đảo cũng như tình cảm, trách nhiệm của hậu phương.

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