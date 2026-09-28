Ghép tế bào gốc từ người hiến 18 tháng tuổi cứu bệnh nhi suy tủy xương vô căn

Chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ca suy tủy xương vô căn được chữa trị thành công với phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại.

Thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa sâu của Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý huyết học, đặc biệt bệnh suy tủy xương vô căn, tại miền Trung-Tây Nguyên và trên cả nước.

Bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng) khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết và phải truyền máu, tiểu cầu liên tục. Bên cạnh đó, do giảm bạch cầu hạt nên cháu bị nhiễm trùng từng đợt.

Trẻ được làm các đầy đủ các xét nghiệm và được chẩn đoán suy tủy xương vô căn. Đây là một trường hợp hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài.

Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.

Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành hội chẩn và lên kế hoạch cho cháu. Kết quả xét nghiệm HLA (xét nghiệm phát hiện kháng nguyên kháng bạch cầu người trong máu) cho thấy bệnh nhi phù hợp tủy hoàn toàn với em trai 1,5 tuổi, nặng 10kg.

Tuy nhiên, hai chị em có biểu hiện bất đồng nhóm máu. Việc ghép tế bào gốc đồng loại trên người hiến tủy quá nhỏ (nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam) có bất đồng nhóm máu là một vấn đề cần quan tâm và cần cân nhắc.

Do đó, Ban Giám Đốc bệnh viện đã quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ. Với sự phối hợp nhịp nhàng của các khoa, việc thu hoạch tủy xương từ người hiến đã thành công tốt đẹp.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi có xảy ra một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc tận tình và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sỹ, sức khỏe của cháu đã hoàn toàn ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và trẻ không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.

Lễ xuất viện của bệnh nhi suy tủy xương vô căn cùng 3 bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh sau khi được ghép tế bào gốc thành công. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng đối với bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, đơn vị đã thực hiện 23 ca ghép tế bào gốc đồng loại chỉ trong vòng 24 tháng, đạt số lượng lớn nhất cả nước trong khoảng thời gian này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng, Bệnh viện Trung ương Huế đã mở rộng thêm phòng ghép, nâng công suất triển khai ghép cùng lúc cho 4 bệnh nhi. Đặc biệt, đơn vị đang bắt đầu tiến hành kỹ thuật ghép nửa thuận hợp dành cho những bệnh nhi Thalassemia không có sự tương thích hoàn toàn HLA với ba mẹ hoặc anh chị em.

Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế cũng chúc mừng 3 ca ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Tất cả cháu bé đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột. Các bệnh nhi đã phục hồi các dòng tế bào máu, sức khỏe ổn định và hoàn toàn thoát khỏi tình trạng phải truyền máu định kỳ./.

Thêm một cơ sở có thể thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu cho trẻ em Bác sỹ Ngô Ngọc Quang Minh cho biết sự thành công của ca dị ghép tế bào gốc trên bệnh nhi đầu tiên sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cứu sống các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo khác.