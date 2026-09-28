Đêm hội Trăng rằm Việt-Nhật mang hương vị quê nhà đến Hiroshima

Ngày 27/9, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam đã tổ chức Lễ hội Trung Thu Việt Nam 2026, thu hút đông đảo trẻ em, phụ huynh người Việt cùng các gia đình và đại diện các tổ chức, cơ sở giáo dục Nhật Bản tham gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, với chủ đề “Kết nối trẻ em-Trải nghiệm -Học hỏi-Cùng nhau hướng tới tương lai,” chương trình thu hút đông đảo trẻ em, phụ huynh người Việt cùng đại diện các tổ chức, cơ sở giáo dục và người dân Nhật Bản. Các em nhỏ được xem múa lân, rước đèn, phá cỗ và thưởng thức những tiết mục văn nghệ thiếu nhi.

Lễ hội còn có các hoạt động trải nghiệm do phía Nhật Bản tham gia tổ chức. Học sinh Trường Trung học Takeda hướng dẫn các em viết thư pháp Nhật Bản; Gakko Hojin Kowa Gakuen tổ chức hoạt động LEGO; Câu lạc bộ trống Yaga Wadaiko biểu diễn taiko và giao lưu cùng các gia đình Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Cao Thanh Định, Trưởng Ban tổ chức, cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn giúp trẻ em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản trải nghiệm văn hóa quê hương. Đây cũng là dịp để các gia đình Việt Nam và Nhật Bản gặp gỡ, hiểu nhau hơn qua những hoạt động dành cho trẻ em.

Lễ hội Trung thu Việt Nam 2026 tại Hiroshima thu hút đông đảo trẻ em, phụ huynh người Việt. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Chị Phạm Thị Dịu bày tỏ sự xúc động khi con có cơ hội trải nghiệm những phong tục truyền thống của Tết Trung Thu Việt Nam như rước đèn và xem múa lân. Chị cho rằng lễ hội Trung Thu là một hoạt động ý nghĩa, giúp cho những trẻ em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản tiếp xúc với nét đẹp văn hóa của quê hương.

Cháu Vũ Khắc Nhật Nam bày tỏ sự hào hứng khi được thưởng thức màn trình diễn múa lân và hoạt động rước đèn. Bên cạnh việc thưởng thức những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam, cháu cũng vui thích khi được thử viết thư pháp Nhật Bản và được kết thêm nhiều bạn mới tại không gian trải nghiệm LEGO.

Theo Ban tổ chức, lễ hội còn nhận được sự ủng hộ của nhiều người bạn Nhật Bản. Nhiều giáo viên, học sinh, tình nguyện viên và người dân Nhật Bản đã tham gia chuẩn bị và tổ chức lễ hội cũng như tham gia giao lưu cùng các gia đình Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, việc đưa các yếu tố văn hóa Việt Nam và Nhật Bản vào cùng một không gian trải nghiệm là hướng mà cộng đồng mong muốn tiếp tục phát triển, qua đó để các hoạt động cộng đồng không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài mà còn trở thành cầu nối giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản ngay tại địa phương./.

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