Từ đêm 30/9, Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh kèm mưa đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch Đông nên khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt từ ngày 1-2/10 có xu hướng giảm từ 2-4 độ C so với ngày 28/9.

Từ đêm 4-5/10, khối không khí lạnh khả năng tăng cường mạnh hơn, do vậy khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nền nhiệt tiếp tục giảm; một số nơi có thể xuống mức 19-22 độ C.

Đêm 5 đến ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với đó, từ này đến 30/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Các khu vực còn lại phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Nhận định xa hơn về tình hình không khí lạnh từ tháng 10-12/2026, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Thông tin cụ thể về diễn biến thời tiết từ đêm 30/9 đến ngày 8/10:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ khoảng đêm 30/9-2/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ ngày 4/10-5/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 4-6/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 5/10, ngày 6/10, có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ từ 1-4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi./.

Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về Ngày 28-29/9, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Từ đêm 30/9, không khí lạnh yếu tràn về, gây mưa rào, dông rải rác và khiến nền nhiệt giảm nhẹ, chấm dứt oi nóng.