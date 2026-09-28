Quảng Trị: Xe máy va chạm xe ôtô, 3 người thương vong

Chiều 28/9, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe môtô và xe ôtô tải làm 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày, anh H.V.H (sinh năm 1993, trú tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân) điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 73H1-45941 chở theo bố ruột là ông H.V.H (sinh năm 1965) và mẹ ruột là bà H.T.B (sinh năm 1964) di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Khi đến đoạn khoảng Km 133, qua địa bàn bản Tăng Ký, xã Kim Ngân thì xảy ra va chạm với xe ôtô tải mang biển kiểm soát 73C-17298 chở keo tràm do tài xế N.Đ.S (sinh năm 1986, trú tại bản Bang, xã Kim Ngân) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh H.V.H và bố ruột là ông H.V.H tử vong tại chỗ. Bà H.T.B được được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lệ Thủy. Xe môtô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Xe khách va chạm xe tải trên cao tốc, 1 người tử vong, 5 người bị thương Do lái xe khách không giữ khoảng cách an toàn đối với phương tiện chạy liền trước nên đã va chạm vào phần đuôi xe ôtô tải. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.