Cần Thơ đề xuất Ngân hàng Thế giới hỗ trợ sớm triển khai dự án quốc lộ dài 132km

Thành phố Cần Thơ đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, môi trường, xã hội và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện sớm triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91B, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là nội dung được ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới ngày 28/9, nhằm trao đổi về tình hình thực hiện các cam kết môi trường, xã hội và tiến độ chuẩn bị triển khai Dự án 3 tuyến quốc lộ (53, 62 và 91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Tại buổi làm việc, các bên tập trung rà soát những vấn đề còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, thống nhất các giải pháp, tiến độ và trách nhiệm phối hợp để đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam (Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng), Dự án 3 tuyến quốc lộ 53, 62 và 91B kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tổng mức đầu tư hơn 9.288 tỷ đồng, tương đương 369,38 triệu USD. Trong đó, riêng Dự án thành phần 3, nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91B có tổng mức đầu tư khoảng 3.407,85 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 2.742 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, có điểm đầu dự kiến tại Km2+604 (ngã 5 cầu Cần Thơ), điểm cuối tại Km143+480, với tổng chiều dài khoảng 141km, trong đó đoạn qua Cần Thơ dài khoảng 132km.

Tuyến đường được đầu tư nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Đối với những đoạn đã đáp ứng quy mô thiết kế, dự án giữ nguyên hiện trạng và tăng cường mặt đường.

Theo kế hoạch, thiết kế bản vẽ thi công gói xây lắp trong nước đoạn từ Km2 đến Km26 dự kiến được phê duyệt trong tháng 10/2026, khởi công vào cuối tháng 12/2026.

Dự án hướng đến tăng cường kết nối giao thông liên vùng, cải thiện điều kiện lưu thông, vận tải hàng hóa, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam, các nội dung trọng tâm còn bao gồm bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực trường học dọc tuyến; thực hiện các cam kết về môi trường, xã hội và giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư từ giai đoạn đầu tư trước đây.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ các thủ tục cần thiết để dự án sớm được triển khai. Sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, nhu cầu đi lại giữa các trung tâm của thành phố tăng cao, trong khi nhiều tuyến đường hiện hữu đã xuống cấp, gây khó khăn cho hoạt động lưu thông và vận tải. Do đó, việc sớm triển khai nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91B có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển hạ tầng giao thông và kết nối các địa bàn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam sớm triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Thành phố cam kết cung cấp đầy đủ thông tin, phối hợp hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, phấn đấu hoàn thành các nội dung được giao trong tháng 10/2026.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ông Trần Chí Hùng đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam thông báo cụ thể mốc thời gian triển khai thi công, tạo điều kiện để thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Thành phố mong muốn nhận được thông tin về thời điểm triển khai trước ít nhất một tháng để các cơ quan chức năng có đủ thời gian phối hợp, tổ chức thực hiện, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đối với những trường hợp tồn đọng về bồi thường, hỗ trợ và sử dụng lại mặt bằng đã giải phóng, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, phối hợp với Ban Quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất để có phương án xử lý phù hợp. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định và tiến độ đề ra.

Ông Shige Sasaki, chuyên gia giao thông cấp cao, chủ nhiệm dự án của Ngân hàng Thế giới, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Tại buổi làm việc, ông Shige Sasaki, chuyên gia giao thông cấp cao, Chủ nhiệm dự án của Ngân hàng Thế giới cho biết, việc nâng cấp Quốc lộ 91B đã được đặt ra từ lâu, ban đầu dự kiến thực hiện trong một dự án riêng, do đó, Ngân hàng Thế giới ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan liên quan để đưa dự án đến giai đoạn hiện nay.

Theo ông Shige Sasaki, khi bước vào giai đoạn thực hiện, sự phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Quản lý dự án và Ngân hàng Thế giới có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với công tác thu hồi đất, tái định cư, tham vấn các bên liên quan và phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Ngân hàng Thế giới mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương giải quyết những vấn đề còn tồn tại, thống nhất các biện pháp, thời gian thực hiện và trách nhiệm cụ thể của từng bên.

Đại diện Ngân hàng Thế giới cũng đề nghị các cơ quan liên quan sớm cập nhật báo cáo rà soát, thẩm định các vấn đề tồn đọng về tái định cư, giải phóng mặt bằng trên tuyến Quốc lộ 91B. Đối với 255 hộ dân đang sử dụng lại phần đất đã giải phóng mặt bằng, Ngân hàng Thế giới đề nghị cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiện trạng công trình, phạm vi ảnh hưởng, các biện pháp di dời và tiến độ hoàn trả mặt bằng. Những thông tin này là cơ sở để các bên đánh giá tác động, thống nhất phương án xử lý, bảo đảm phù hợp với các công cụ môi trường và xã hội đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các cam kết về môi trường và xã hội theo kế hoạch ESCP của Ngân hàng Thế giới, bảo đảm quá trình triển khai dự án tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn đã thống nhất. Dự án cũng chú trọng nâng cao an toàn giao thông tại khu vực trường học dọc tuyến.

Phối cảnh hành lang an toàn khi đi qua khu vực trường học của dự án Quốc lộ 91B sau khi được nâng cấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngân hàng Thế giới cho biết đã phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn cơ bản về an toàn trường học, đồng thời dự kiến thí điểm các giải pháp hạ tầng tại những khu vực phù hợp. Khi thiết kế hoàn thành, các bên sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan nhằm hoàn thiện phương án triển khai.

Ông Shige Sasaki bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các sở, ngành và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam, qua đó thống nhất lộ trình triển khai, sớm giải quyết các vướng mắc còn lại, tạo điều kiện đưa dự án vào thi công theo kế hoạch.

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và kỳ vọng các bên duy trì phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn thực hiện, hướng tới hoàn thành dự án, cải thiện hạ tầng giao thông và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long./.

Khởi công đoạn tuyến Quốc lộ 60 qua thành phố Cần Thơ vào tháng Chín Đoạn tuyến Quốc lộ 60 từ Quốc lộ 91B đến Quốc lộ 60 hiện hữu được khởi công và khi hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ với cầu Đại Ngãi, bảo đảm kết nối phát huy hiệu quả đầu tư của toàn dự án.