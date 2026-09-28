Từ mái nhà ra biển lớn

Có những chuyến đi chỉ cần một chiếc ba lô với vài bộ quần áo, nhưng với ông Phạm Hồng Điểm và bà Nguyễn Thị Thu Hoài, hai phụ huynh có con đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/10, hành trang cho lần đầu tiên vượt biển thăm con còn chứa đựng những thứ không thể cân đo đong đếm được.

Đó là nỗi nhớ của người cha dành cho cậu con trai đã hơn một năm chưa được gặp mặt; là những nỗi lo thấp thỏm của người mẹ suốt gần hai năm chỉ có thể hỏi thăm con qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi.

Tình thân và những món quà giản dị từ căn bếp ở quê nhà đã theo người cha, người mẹ vượt sóng, trở thành một phần trong cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hậu phương và người lính nơi tiền tiêu.

Gói ghém tình thương

Từ khi biết tin được cùng Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chuyến thăm cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1, ông Phạm Hồng Điểm (phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) đã mong ngóng từng ngày. Điều ông chờ đợi nhất trong hành trình kéo dài 7 ngày ấy là khoảnh khắc được gặp người con trai Phạm Hồng Đức Anh, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10.

Ngày Đức Anh lên đường nhận nhiệm vụ, người cha vừa thương nhớ, vừa lo lắng. Bởi ở nhà, cậu con trai vốn chỉ tập trung học tập, tính cách khép kín, nói năng rụt rè. Vì vậy, khi biết có cơ hội ra tận nơi thăm con, ông Điểm trằn trọc nhiều đêm chỉ mong đến ngày lên đường.

“Từ nhỏ đến lớn, Đức Anh ở nhà có ba mẹ, gia đình chăm sóc, bảo bọc. Đến lúc con đi thực hiện nhiệm vụ, tôi rất nhớ con. Từ khi con ra Nhà giàn DK1/10 đến nay, cha con chưa có dịp gặp mặt trực tiếp. Vì vậy, lần này được Thành phố tổ chức cho ra thăm cháu, tôi rất vui và háo hức. Tôi mong được tận mắt nhìn thấy con, xem con sinh hoạt, làm nhiệm vụ như thế nào và được trực tiếp hỏi han, động viên để con yên tâm về gia đình,” ông Điểm chia sẻ.

Muốn dành cho con sự bất ngờ, ông Điểm không nói trước về chuyến đi. Món quà ông nghĩ đến đầu tiên cũng rất thân thuộc: mì Quảng, món ăn Đức Anh yêu thích từ nhỏ. Cả gia đình cùng vào bếp chuẩn bị mì Quảng, chả da, chả bò, bánh, kẹo để ông mang ra nhà giàn. Với người cha, đó không chỉ là những món ăn quen thuộc mà còn là cách để gửi cho con một phần hơi ấm của gia đình.

Những phần quà được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

“Tôi nghĩ đơn giản thôi, con thích món gì thì mình chuẩn bị món đó mang ra cho con. Chỉ mong khi gặp, con được ăn những món ăn quê nhà mà mình yêu thích, cảm nhận được tình cảm của gia đình luôn dõi theo. Tôi nghĩ con sẽ vui vì biết ba mẹ luôn nhớ đến mình,” ông Điểm nói.

Cùng chung tâm trạng, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, mẹ của chiến sỹ Nguyễn Phạm Nhật Khương cũng không giấu được sự hồi hộp trước chuyến đi. “Trước đây, tôi chỉ nghĩ khi nào con hoàn thành nhiệm vụ, trở về thì gia đình sẽ được gặp con, chứ không nghĩ có ngày mình được ra tận nơi con công tác để thăm con. Khi nghe tin được ra thăm con, tôi vừa bất ngờ, vừa vui, nhưng cũng rất xúc động vì sau gần hai năm mới có cơ hội được nhìn thấy con trực tiếp,” bà Hoài tâm sự.

Chiến sỹ Nguyễn Phạm Nhật Khương nhập ngũ năm 2024, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính-Marketing. Khi con nói muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, bà Hoài không khỏi đắn đo vì hiểu nhiệm vụ nơi biển xa có nhiều khó khăn, vất vả. Thấy con quyết tâm, bà động viên con cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Từ ngày con lên đường, người mẹ vẫn chờ những tin nhắn, cuộc gọi ngắn ngủi từ biển khơi. Bà vẫn nhớ tin nhắn đầu tiên của Nhật Khương khi đến Nhà giàn DK1/10: “Mẹ ơi, con ra tới nơi rồi, ở đây rất an toàn.” Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng cũng đủ giúp người mẹ nhẹ lòng.

Những lúc không thấy con gọi về hay nhắn tin, bà Hoài lại lo lắng. Hiểu tâm trạng của mẹ, mỗi khi có điều kiện, Nhật Khương thường nhắn tin trấn an, nói rằng nhiệm vụ huấn luyện, học tập bận rộn nên không phải lúc nào cũng có thể liên lạc, mẹ cứ yên tâm ở nhà và giữ gìn sức khỏe.

Muốn tạo bất ngờ cho con, bà Hoài chỉ hỏi khéo Nhật Khương thích món gì để nhờ người quen gửi tàu ra. Dù con nói trên Nhà giàn không thiếu thốn, bà vẫn chuẩn bị mấy hũ thịt ba rọi kho mắm ruốc, món Nhật Khương yêu thích khi còn ở nhà, để mang tặng con.

Em trai Nhật Khương cũng gửi theo mẹ món quà nhỏ cho anh hai-mô hình khẩu súng lắp ghép từ các khối Lego và một bức tranh vẽ chiếc thuyền, cùng lời nhắn: “Anh hai hãy vững tay súng bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm trở về với gia đình.”

Món mì Quảng, cây chả bò của ba Đức Anh; hũ thịt kho mắm ruốc của mẹ và mô hình cây súng của em trai Nhật Khương tuy giản dị, mộc mạc nhưng lại chứa đựng biết bao tình thương, nỗi nhớ của cha, mẹ và người thân gửi tới những người lính trẻ.

Cuộc gặp giữa trùng khơi

Suốt 7 ngày cùng Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ các lực lượng và nhân dân tại các điểm đảo, ông Điểm và bà Hoài luôn mang tâm trạng hồi hộp, mong chờ đến cuối hành trình để được gặp con sau thời gian dài xa cách.

Rồi ngày mong đợi nhất cũng đến. Từ tàu trung chuyển, ông Điểm và bà Hoài hướng mắt lên Nhà giàn DK1/10 tìm gương mặt con. Những tháng ngày xa cách như dồn lại trong khoảnh khắc gặp nhau. Chưa kịp hỏi han nhiều, người cha, người mẹ đã ôm chầm lấy con. Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gương mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các chiến sỹ trẻ làm nhiệm vụ tại đảo Thổ Chu, Đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Gặp mẹ ngay tại nơi làm nhiệm vụ, khóe mắt chiến sỹ Nguyễn Phạm Nhật Khương đỏ hoe. Anh ôm vai mẹ rồi hỏi: “Mẹ có bị say sóng không? Em ở nhà có ngoan không?”

Câu chuyện của hai mẹ con xoay quanh những điều giản dị: sức khỏe, chuyện học hành của em và công việc hằng ngày ở Nhà giàn. Cầm trên tay món quà của em trai, chiến sỹ Nguyễn Phạm Nhật Khương chia sẻ: “Được gặp mẹ bất ngờ thế này, tôi thật sự rất xúc động. Đây là món quà ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương.”

Không còn là hình ảnh của con qua màn hình điện thoại. Không phải giọng nói xen lẫn tiếng gió thổi vọng lại từ một nơi cách xa hàng trăm hải lý. Lần này, bà Hoài được đứng ngay trước mặt con, được nhìn con thật gần, được tận mắt thấy nơi con đang sống và làm nhiệm vụ. Điều khiến bà Hoài nhẹ lòng là thấy con khỏe mạnh, vững vàng hơn trước. Gần hai năm xa con, bà đã quen với việc tự trấn an mình mỗi lúc nhận cuộc gọi, một dòng tin nhắn từ con. Nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy con, những lo lắng ấy mới thực sự được giải tỏa.

Bà Hoài không dặn con điều gì lớn lao, chỉ mong con tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ gìn sức khỏe. Bởi với một người mẹ, sau tất cả, bình an của con vẫn là điều quan trọng nhất.

Ở một góc khác, bất ngờ khi nghe cha gọi, chiến sỹ Phạm Hồng Đức Anh bất giác thả thùng đồ đang bê trên tay. Hai cha con ôm chặt lấy nhau giữa sự xúc động của những người chứng kiến.

Ngắm nhìn con, hỏi han sức khỏe và điều kiện công tác, ông Điểm nhận ra Đức Anh đã thay đổi nhiều. Từ một thanh niên có phần hướng nội, rụt rè, Đức Anh nay đã chững chạc, tự tin hơn.

“Cha mừng khi thấy con biết tự lập, có trách nhiệm và ngày càng trưởng thành. Việc con được giao nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10 là một niềm tự hào lớn đối với gia đình. Con hãy giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc,” ông Điểm dặn dò con trước lúc chia tay.

Đáp lại cha, chiến sỹ Phạm Hồng Đức Anh hứa sẽ chăm sóc bản thân, tích cực rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp một phần tuổi trẻ của mình vào công tác bảo vệ Nhà giàn DK1/10. Bởi bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc cũng là bảo vệ sự bình yên cho chính gia đình và những người thân yêu của mình,” chiến sỹ Phạm Hồng Đức Anh chia sẻ.

Chỉ hơn 2 giờ gặp gỡ trên nhà giàn, hai phụ huynh phải tạm biệt con để cùng đoàn trở về đất liền. Những người lính trẻ tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ, mang theo tình thân và những món quà dân dã từ quê nhà.

Sự kết nối tình thân từ hậu phương đến tiền tiêu góp phần làm cho hành trình thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1 năm 2026 thêm ý nghĩa sâu sắc hơn./. (Còn nữa)

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Thế trận vững vàng nơi đầu sóng Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài viết "Hậu phương nối liền biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc" khắc họa sự vững vàng của thế trận bảo vệ biển, đảo cũng như tình cảm, trách nhiệm của hậu phương.

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