Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh, sáng 28/9, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và một số dự án liên quan.

Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án thực hiện tại các xã, phường Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính và Đông Cứu, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 335,33 ha, gồm 4 khu tái định cư là Gia Bình, Đông Cứu 1, Đông Cứu 2 và Lương Tài. Tổng mức đầu tư dự án hơn 12.046 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 1/2026 đến hết tháng 12/2027.

Qua kiểm tra cho thấy, một số khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành hoặc đạt khối lượng cao ở nhiều hạng mục quan trọng, từng bước hoàn thiện hạ tầng để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, tại một số vị trí, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Các hạng mục như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, hào kỹ thuật và công trình phụ trợ đang tiếp tục được triển khai.

Tại Khu tái định cư Đông Cứu 1, công tác san nền cơ bản hoàn thành, đường giao thông đã cơ bản hoàn thành phần đắp nền. Hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 83%; cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy khoảng 72%; điện hạ thế và chiếu sáng khoảng 73%. Đơn vị thi công đã bắt đầu vận chuyển cây xanh về trồng, đồng thời triển khai các hạng mục hoàn trả đường dây điện hạ thế và trung thế 35kV.

Khu tái định cư Đông Cứu 2 đã cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng các lô đất phục vụ bàn giao. Hạng mục đường giao thông đang được đẩy nhanh thi công, trong khi một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được triển khai.

Tại Khu tái định cư Gia Bình, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC đã cơ bản hoàn thành san nền. Hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 80% đối với tuyến cống dọc, trong khi thoát nước thải đạt khoảng 45%. Tính chung toàn khu, hạng mục giao thông đạt khoảng 30%; thoát nước mưa và nước thải khoảng 54%; cấp nước và phòng cháy, chữa cháy khoảng 25%; cấp điện và thông tin liên lạc đều khoảng 25%.

Đối với Khu tái định cư Lương Tài, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC cơ bản hoàn thành san nền. Tuyến cống dọc thoát nước mưa đạt 100%, thoát nước thải khoảng 88%, đường giao thông đã hoàn thành phần đắp nền; các hạng mục cấp điện, cấp nước đạt khoảng 70%. Trên tổng thể khu tái định cư, nhiều hạng mục vẫn đang được triển khai theo từng phân khu.

Theo báo cáo, nguyên nhân khiến một số hạng mục chậm tiến độ là việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị còn hạn chế; thời tiết mưa nhiều gây ảnh hưởng đến quá trình đào, đắp. Bên cạnh đó, một số khu vực còn vướng đường điện, mặt bằng và phương án kết nối giao thông.

Sau khi kiểm tra thực địa tại các khu tái định cư Đông Cứu 1, Đông Cứu 2, Gia Bình và Lương Tài, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và các điều kiện cần thiết phục vụ người dân.

Đối với những vị trí đã cơ bản đủ điều kiện, các hộ dân có nhu cầu có thể được bàn giao mặt bằng tạm trước, không nhất thiết phải chờ hoàn thành đồng loạt. Việc bàn giao phải được tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu đây là bàn giao tạm, chưa phải bàn giao tái định cư chính thức. Thành phố và nhà đầu tư sẽ tiếp tục triển khai, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu, bảo đảm việc bàn giao tạm không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ hoàn thành tổng thể của các khu tái định cư.

Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc bàn giao tạm phải gắn với bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống người dân, nhất là giao thông kết nối, điện, nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và thu gom, xử lý rác thải. Nhà đầu tư được yêu cầu đặc biệt quan tâm, khẩn trương có giải pháp xử lý nước thải và rác thải, không để phát sinh các vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công và bàn giao, bảo đảm chất lượng công trình, an ninh và an toàn xây dựng. Nhà đầu tư, nhà thầu phải rà soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật, kịp thời khắc phục các tồn tại, hoàn thiện những hạng mục còn thiếu, nhất là các công trình và hệ thống trực tiếp phục vụ sinh hoạt của người dân.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm chắc nhu cầu của từng hộ dân. Với những gia đình có nhu cầu nhận mặt bằng tạm trước, địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện để người dân sớm triển khai xây dựng nhà ở; đồng thời tiếp tục theo dõi, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bàn giao và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, đáp ứng yêu cầu trước mắt về nơi ở và hạ tầng thiết yếu cho người dân, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ đã đề ra./.

Bốc thăm đất tái định cư cho người dân phục vụ dự án sân bay Gia Bình 196 hộ dân khu Đỗ Xá, xã Gia Bình, được bốc thăm vị trí lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.