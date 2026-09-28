Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam

Ngày 28/9 tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham gia của hơn 250 đại biểu, đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lẵng hoa chúc mừng.

Với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,” Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ khóa VI; bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 43 thành viên, Ban Thường vụ gồm 11 thành viên. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái cử Chủ tịch Hội.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận và biểu dương kết quả Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là một tổ chức mang tính nhân văn, nhân ái sâu sắc. Không chỉ tập hợp những người bị phơi nhiễm, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, Hội còn có những người không phải là nạn nhân nhưng tự nguyện tham gia chăm sóc, giúp đỡ, đồng hành cùng các nạn nhân. Đây là nét đặc trưng, khác biệt của Hội so với nhiều tổ chức hội khác.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Hội đã nỗ lực làm tốt công tác đồng hành, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; qua đó, vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, phát huy ở trong nước cũng như với bạn bè quốc tế.

Phó Bí thư-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo số liệu, cả nước hiện có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó có khoảng 3 triệu là nạn nhân bị ảnh hưởng đến thể chất, đến tinh thần; khoảng 300.000 người trong số này được hưởng chế độ chính sách từ Nhà nước.

Chăm lo cho người bị phơi nhiễm chất độc da cam không phải là việc làm từ thiện mà xuất phát từ tình cảm, lương tâm và trách nhiệm. Việc chăm lo cũng không chỉ dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ, tặng quà vào các dịp lễ, Tết mà cần có cơ chế, chính sách và sự đồng hành mang tính bền vững, lâu dài.

Ông Nguyễn Thái Học cho rằng mục tiêu cần hướng tới là không để nạn nhân chất độc da cam nào phải sống trong khó khăn, thiếu thốn về vật chất và tinh thần, “không ai bị bỏ lại phía sau.”

Hội tiếp tục sâu sát cơ sở, điều tra, khảo sát để nắm chắc số người bị phơi nhiễm, số nạn nhân cần được quan tâm, hỗ trợ; đồng thời tăng cường đề xuất, kiến nghị chính sách nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Hội đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cần thực sự trở thành mái nhà chung, là tổ ấm để chia sẻ, đồng hành cùng những khó khăn, đau đớn của các nạn nhân chất độc da cam; làm tốt vai trò đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống của các nạn nhân; chủ động, tích cực mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế trong hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam, để bạn bè quốc tế thấy được tội ác chiến tranh, nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam và hành trình đi tìm công lý vẫn còn đang tiếp tục.

“Chúng ta phải làm sao để bạn bè quốc tế, nhất là các quốc gia đã gieo rắc chiến tranh, thấy được trách nhiệm, thấy được lương tâm để rồi tiếp tục quan tâm, chăm lo cho những người nạn nhân chất độc da cam,” ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xác định mục tiêu: tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin,” quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân mang tính bền vững.

Hội đổi mới nội dung, hình thức vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; chủ động, tích cực đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với tình hình, điều kiện mới.

Ba khâu đột phá được đề ra là: xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh; rà soát nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khẳng định giai đoạn 2023-2026, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện chính sách đối với nạn nhân được quan tâm, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, nâng cao đời sống nạn nhân.

Công tác tuyên truyền không ngừng đổi mới, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh. Hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam đạt được nhiều kết quả mới. Đặc biệt, công tác vận động nguồn lực đạt nhiều kết quả thiết thực.

Từ năm 2024 đến hết tháng 6/2026, toàn Hội đã vận động được hơn 1.074 tỷ đồng, tạo nguồn lực chăm lo, hỗ trợ nạn nhân. Những kết quả đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết-nghĩa tình-trách nhiệm của các cấp Hội; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, các địa phương, sự đồng hành, chung tay của toàn xã hội và bạn bè quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam./.

Chăm lo lâu dài cho nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hơn 2.424 tỷ đồng được vận động trong giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều chính sách về nhà ở, y tế, sinh kế đang góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình giảm bớt khó khăn.