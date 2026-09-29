Đồng Tháp: Xác định đòn bẩy thúc đẩy kinh tế biển

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tỉnh Đồng Tháp xác định kinh tế biển là động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Với 32km bờ biển nằm ở phía Đông nối với các tỉnh trong nước và quốc tế, tỉnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng cùng lợi thế để phát triển kinh tế biển; trong đó, có nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; hậu cần nghề cá; du lịch sinh thái biển; phát triển công nghiệp, cảng biển.

Khai thác tiềm năng nuôi trồng hải sản

Các xã vùng duyên hải ở biển Gò Công của tỉnh Đồng Tháp với hệ sinh thái rừng ngập mặn là môi trường lý tưởng để loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ sinh sôi, phát triển mạnh. Diện tích nuôi nghêu của tỉnh hiện nay đạt 2.300 ha, diện tích nuôi tôm đạt gần 4.000 ha, hàng năm thu hoạch khoảng 16.000 tấn tôm, 15.000-17.000 tấn nghêu, chủ yếu cung cấp cho thị trường xuất khẩu.

Theo ghi nhận tại vùng chuyên canh nuôi nghêu ở biển Gò Công, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp, thương lái thu mua nghêu thương phẩm có giá từ 30.000 đến 62.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ thu hoạch. Với năng suất 20 tấn/ha mặt nước trong năm nay, người nuôi nghêu ở biển Gò Công phấn khởi vì lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng/ha nếu thời tiết thuận lợi và nghêu giống phát triển tốt.

Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích 2.200 ha nuôi nghêu, trong đó có 351 ha do Ban Quản lý cồn bãi (thuộc Ủy ban nhân dân xã) quản lý.

Theo ông Nguyễn Quốc Sĩ, viên chức Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp, việc phát triển nghề nuôi nghêu còn dư địa rất cao, có khả năng phát triển tốt, góp phần giải quyết an sinh kinh tế và việc làm cho người dân ở địa phương cũng như tạo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.

Mỗi năm, vùng nuôi nghêu ở vùng biển Gò Công giải quyết lao động cho khoảng 100.000 người. Vào mùa thu hoạch, vùng nuôi nghêu ở biển Gò Công thu hút từ 3.000-3.500 lao động với thu nhập bình quân từ 50.000-60.000 đồng/giờ cào nghêu.

Ông Nguyễn Tuấn Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp, trao đổi nhằm nâng cao chuỗi giá trị nghêu thương phẩm hướng đến phát triển bền vững, tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Tổ chức OXFAM và Ủy ban nhân dân xã Gò Công Đông xây dựng vùng quản lý khai thác nghêu tại Gò Công, theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý biển MSC.

Con nghêu Gò Công Đông được trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASC (Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản). Đây là vùng nuôi nghêu thứ 4 của Việt Nam và cũng là vùng nuôi nghêu thứ 4 trên thế giới đạt chứng nhận ASC.

Vùng nuôi nghêu xã Gò Công Đông được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASC là điều kiện tốt để quảng bá thương hiệu, sản phẩm nghêu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước, qua đó sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu sản phẩm nghêu, là đặc sản của địa phương.

Bên cạnh phát triển các vùng nuôi nghêu, các xã Tân Điền, Tân Phú Đông, xã Gò Công Đông của tỉnh Đồng Tháp còn chú trọng mở rộng diện tích nuôi tôm. Theo thống kê, diện tích thả nuôi tôm khu vực ven biển của tỉnh Đồng Tháp đạt khoảng 4.895 ha; trong đó, diện tích thả nuôi thâm canh 3.200 ha, sản lượng ước khoảng 19.850 tấn/năm, sản lượng thu hoạch từ mô hình này khoảng 2.000 tấn/năm (năng suất trung bình từ 40-50 tấn/ha), chiếm khoảng 10% sản lượng tôm toàn tỉnh.

Ông Lê Thanh Đằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, cho biết được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, vùng đất ven biển của xã Tân Phú Đông đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy lợi phục vụ nuôi và khai thác thủy, hải sản liên tục được xây dựng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Từ đó, diện tích nuôi tôm ngày càng được mở rộng, kết hợp với khai thác nguồn lợi hải sản từ các cồn bãi đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình cùng kinh tế địa phương.

Ở xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích nuôi hải sản hiện đạt khoảng 6.600 ha, sản lượng khoảng 44.000 tấn mỗi năm. Bên cạnh các mô hình nuôi tôm truyền thống, các hộ nuôi tôm ở xã Tân Phú Đông đã bắt đầu áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào trong nuôi tôm nước lợ như mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn cho năng suất bình quân từ 40-70 tấn/ha (nuôi thông thường từ 15-20 tấn/ha).

Nổi bật là một số người dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 140 ha. Điển hình như mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Ngô Minh Tuấn, ở xã Tân Phú Đông với 5 trang trại nuôi 36 ha tôm thẻ công nghệ cao theo kiểu nhà lưới khép kín. Trong năm qua, ông thu hoạch đạt sản lượng hơn 400 tấn tôm, thu lợi nhuận nhiều tỷ đồng.

Bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương tiếp tục phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, các mô hình nuôi sinh thái; các mô hình áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP), các tiêu chuẩn quốc tế về nuôi trồng thủy sản bền vững (ASC); áp dụng mô hình nuôi ghép, nuôi 2 hoặc 3 giai đoạn; quy trình nuôi tuần hoàn;… để nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Đầu tư công nghiệp, dịch vụ

Một trong những điểm sáng của việc thúc đẩy hành lang kinh tế biển ở tỉnh Đồng Tháp phát triển là thu hút được các dự án năng lượng tái tạo. Tỉnh đã thu hút được 2 dự án gồm: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1, Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 trên địa bàn xã Gò Công Đông. Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1 có công suất thiết kế 100 MW và Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 có công suất thiết kế 50 MW. Hai nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng và đã đưa vào khai thác. Trung bình mỗi năm, hai nhà máy điện gió đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 107 tỷ đồng.

Ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp trao đổi, một trong những thế mạnh của kinh tế ở xã ven biển Gò Công Đông là phát triển năng lượng xanh. Thời gian qua, được sự quan tâm, đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên địa bàn hai dự án điện gió Tân Phú Đông đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Trong thời gian tới, đã có nhiều doanh nghiệp khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực điện gió, trong đó có Dự án Nhà máy điện gió Tân Thành, có công suất thiết kế 100 MW, sản lượng điện đạt khoảng 264 triệu kWh/năm, với tổng vốn đầu tư của dự án là 4.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 9/2026, hoàn thành chậm nhất vào đầu năm 2027.

Bên cạnh đó, việc phát triển, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp ở các xã ven biển phía Đông đang được tỉnh Đồng Tháp quan tâm, kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện. Các cụm công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ theo định hướng phát triển của địa phương đề ra.

Tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp hiện có Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp (diện tích 285 ha). Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 (diện tích 50 ha); Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 (diện tích 50 ha); Cụm công nghiệp Phước Trung (diện tích 30 ha).

Trong số đó, cụm công nghiệp Gia Thuận 1 với mức đầu tư hơn 278 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đã thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Dự án mời gọi đầu tư thuê đất với tỉ lệ lấp đầy trên 70% với các doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực như: chế biến, may giày, bê tông...

Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 có tổng diện tích 50 ha, với tổng vốn đầu tư 391 tỷ đồng, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư. Trong đó diện tích đất công nghiệp - dịch vụ cho thuê có hạ tầng hoàn chỉnh đủ điều kiện để cho thuê là: 39,38 ha; sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư thứ cấp trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như: thực phẩm, đồ uống, điện tử, thiết bị điện, ô tô, công nghệ cao...

Việc đưa vào khai thác chính thức Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 góp phần mở ra không gian mới để phát triển công nghiệp phía Đông của tỉnh, nhất là khu vực ven biển, phù hợp với quy hoạch của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương phối hợp tốt các ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục pháp lý hồ sơ liên quan (đất đai, ngành nghề,... để thu hút đầu tư). Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước, thông tin liên lạc đã và đang được đầu tư, nâng cấp để phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển các cụm công nghiệp bền vững, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân vùng ven biển, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại xã cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung khai thác lợi thế tiềm năng trong phát triển kinh tế biển. Ông Bùi Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Đông cho biết: Từ năm 2026, xã kêu gọi đầu tư phát triển cụm công nghiệp 75 ha trong quần thể khu, cụm công nghiệp 352 ha. Tân Phú Đông có quy hoạch 2 cụm công nghiệp và 1 khu công nghiệp.

Ngoài ra, đối với một số thửa đất công khác cũng đang được xã Tân Phú Đông kêu gọi đầu tư nuôi trồng thủy sản chất lượng cao hoặc chuyển đổi quy hoạch trong thời kỳ làm lại quy hoạch chung của xã, để xây dựng các nhà máy chế biến công nghiệp sử dụng các nguyên liệu đầu vào phù hợp để sản xuất sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu sang châu Âu như giảm khí phát thải vào môi trường, xây dựng kinh tế xanh trên địa bàn xã.

Để tập trung mở rộng không gian phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 16/9/2026 về định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển Gò Công theo mô hình tổng hợp đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn liền với kinh tế biển.

Theo đó, Khu kinh tế Gò Công có quy mô diện tích dự kiến khoảng 26.700 ha gồm toàn bộ xã Gia Thuận, Tân Điền và một phần xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, trong đó phần đất liền có diện tích khoảng 15.600 ha và phần mặt nước có diện tích khoảng 11.100 ha.

Đây là trục ven biển quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vừa tạo trục dọc Bắc - Nam kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vừa là trục động lực thúc đẩy kinh tế ven biển của vùng, trục đường đi qua các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.

Các ngành được ưu tiên phát triển gồm công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng, đóng tàu cùng với các ngành công nghiệp phụ trợ khác, phát triển khu nuôi trồng thủy sản theo hướng sử dụng công nghệ cao; phát triển dịch vụ, du lịch với các sản phẩm độc đáo gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan, các khu dân cư đô thị và nông thôn mới.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế ven biển để khai thác hiệu quả luồng cho tàu biển trọng tải lớn cập bến biển, sông Soài Rạp.

Hiện nay, hạ tầng kết nối, kỹ thuật phục vụ phát triển khu, cụm công nghiệp phía Đông của tỉnh Đồng Tháp đã được quy hoạch, đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các xã vùng duyên hải phía Đông thu hút đầu tư, phát triển bền vững, hướng tới trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Đồng Tháp./.

Đồng Tháp triển khai Khu kinh tế ven biển Gò Công đa ngành, đa lĩnh vực khu kinh tế ven biển Gò Công tỉnh Đồng Tháp có quy mô 26.700 ha nằm trên địa bàn 5 xã gồm: Toàn bộ xã Gia Thuận, Tân Điền và một phần các xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

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