Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng quý 4 đạt 14,5%

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt phương châm “nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả,” lập đường găng tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ” đối với từng nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Nội dung trên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh tại Phiên họp thường kỳ tháng Chín, diễn ra ngày 28/9, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng và triển khai các giải pháp trọng tâm quý 4/2026.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 114 điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Chín tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng ước đạt 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,14%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,08%, đạt 320.890 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; nhập khẩu đạt 34,98 tỷ USD, tăng 16,7%.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%; thành phố ước đón 13,95 triệu lượt khách, vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng (13,86 triệu lượt khách).

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi tổng vốn FDI ước đạt hơn 3,638 tỷ USD, bằng 93,3% kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 162.173 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán và tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, thành phố có thêm 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và 9 khu công nghiệp được khởi công; hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo kế hoạch.

Tuy nhiên, Hải Phòng còn 3/13 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản 9 tháng, gồm tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng IIP và số doanh nghiệp thành lập mới. Có 21 địa phương có số thu ngân sách thấp so với dự toán giao, chưa đạt 70% kế hoạch; 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 65%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung đánh giá mục tiêu tăng trưởng quý 4 ở mức 14,5% là thách thức lớn, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương tập trung cao độ trong những tháng cuối năm. Ông yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Thành ủy, khẩn trương khắc phục các nhiệm vụ chậm tiến độ.

Thành phố yêu cầu đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Cùng với đó, Hải Phòng đẩy nhanh lập Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện đề án khôi phục ngành đóng tàu; chuẩn bị chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng ngành công thương trong tháng 10 và các điều kiện khởi công 3 cụm công nghiệp mới.

Đối với lĩnh vực đất đai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm yêu cầu “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt, nhất là thu ngân sách và giải ngân đầu tư công, từ đó đề ra giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm bù đắp tiến độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026./.