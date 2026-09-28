Tăng cường quan hệ hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), từ ngày 23-26/9, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Chuyến thăm nhằm củng cố và làm sâu sắc quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hong Kong, đồng thời đi sâu trao đổi kinh nghiệm về phát triển đội ngũ công chức trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan; mô hình dịch vụ công phục vụ người dân; mô hình quản lý các khu dân cư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 24/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường và đoàn đã có buổi làm việc với ông Khâu Ứng Hoa, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại Hong Kong.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những thành tựu phát triển của Hong Kong thời gian qua; bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của hai bên, nhất là về kinh tế-thương mại, đầu tư, tài chính, logistics, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa...; nhấn mạnh Hong Kong từ lâu luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hiện diện và không ngừng phát triển trong nhiều thập niên, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của hai bên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Khâu Ứng Hoa, Cục trưởng Cục Thương mại và Phát triển Kinh tế Hong Kong. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác thực chất giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hong Kong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đề nghị chính quyền và các cơ quan hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa trên các lĩnh vực: kết nối doanh nghiệp; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuỗi cung ứng và logistics; tăng cường tổ chức các sự kiện giao thương, xúc tiến đầu tư; phát huy vai trò và sự hiện diện của Văn phòng Kinh tế-Thương mại Hong Kong (HKETO) trong thúc đẩy hợp tác hai bên.

Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại Hong Kong Khâu Ứng Hoa chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh; chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập hành chính; nhấn mạnh Hong Kong và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng về kinh tế-văn hóa-xã hội, quan hệ hai bên mật thiết, tiềm năng hợp tác còn hết sức to lớn.

Nhất trí với những ý kiến và định hướng hợp tác của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, ông Khâu Ứng Hoa đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của Hong Kong và Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ thương mại đa phương như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hong Kong...; thúc đẩy hợp tác về xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế - lĩnh vực thế mạnh của Hong Kong.

Ngày 25/9, đoàn đã lần lượt làm việc với nhiều cơ quan chuyên môn của chính quyền Hong Kong, bao gồm: Cục Dịch vụ dân sự, Cục Chính sách Số, Cục Quản lý Nhà ở; mục đích nhằm trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm, cách thức xử lý các vấn đề bức thiết trong quá trình phát triển đô thị.

Tại cuộc gặp với bà Dương Hà Bội Nhân, Cục trưởng Cục Dịch vụ dân sự, hai bên đã đi sâu trao đổi về công tác phát triển và quản lý đội ngũ công chức, việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào nền hành chính để nâng cao năng lực thực thi công vụ, năng lực số của đội ngũ công chức.

Ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Dương Hà Bội Nhân, Cục trưởng Cục Dịch vụ Dân sự Hong Kong. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc gặp với ông Trương Nghi Vĩ, Giám đốc Văn phòng Chính sách số, đoàn đại biểu đã lắng nghe giới thiệu về mô hình xây dựng Chính phủ điện tử; việc tái cấu trúc tổ chức và quy trình đi cùng chuyển đổi số; công tác phối hợp liên cơ quan; hoàn thiện chính sách hạ tầng dữ liệu. Tiếp đó, đoàn đã khảo sát thực tế Trung tâm Tổng đài 1823 - mô hình tổng đài do Văn phòng Chính sách số quản lý, chuyên trách tiếp nhận và xử lý các vấn đề phản ánh của người dân.

Bên cạnh đó, đoàn đã có cuộc làm việc với bà Hà Vĩnh Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà ở, nghe giới thiệu về chính sách và kinh nghiệm của Hong Kong trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; khảo sát thực tế công tác quản lý dân cư tại một khu chung cư nhà ở cho thuê với giá được Nhà nước hỗ trợ.

Cũng trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm di tích lịch sử Nhà tù Victoria Hong Kong - nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng bị thực dân giam giữ từ giữa năm 1931 đến năm 1933; thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong; khảo sát một số cơ sở văn hóa xã hội-khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Hong Kong./.

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