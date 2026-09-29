Phú Thọ hợp tác với doanh nghiệp Nga trong đào tạo nghề và phát triển kinh tế

Ngày 29/9, tại Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 (Bộ Giáo dục và Đào tạo), phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu tiếp và làm việc với Đoàn Tổ chức xã hội toàn Nga Opora Rossii, Chi nhánh Sakhalin, Liên bang Nga, do ông Dyakov Yuri Ilyich, Chủ tịch Chi nhánh Sakhalin của Opora Rossii làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Phú Thọ sau khi hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Tỉnh có thế mạnh về công nghiệp, chế biến, chế tạo, nông, lâm nghiệp và nguồn nhân lực; trong đó, đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động được xác định là một hướng quan trọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, Phú Thọ mong muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức của Nga trong giáo dục, phát triển công nghiệp, chế biến nông, lâm sản, công nghệ và thương mại. Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện để các bên trao đổi, xác định những lĩnh vực hợp tác thiết thực và từng bước triển khai các chương trình, dự án phù hợp với quy định.

Ông Dyakov Yuri Ilyich cho biết, Opora Rossii mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp Sakhalin với doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Phú Thọ. Các lĩnh vực được quan tâm gồm: Chế biến gỗ, nông sản, thực phẩm, thiết bị điện, cơ khí, địa chất, công nghệ khai khoáng và đào tạo nhân lực.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 Trần Đức Tiệp nhấn mạnh, nhà trường luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay. Nhà trường mong muốn, tiếp tục hợp tác với các đối tác Nga trong phát triển nguồn nhân lực, khoa học, kỹ thuật, trao đổi chuyên gia, công nghệ, giáo viên và đào tạo tiếng Nga, hướng tới thành lập trung tâm đào tạo tiếng Nga tại trường.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các bên trao đổi khả năng hợp tác đào tạo cơ khí, hàn, máy xây dựng, điện công nghiệp và cơ điện tử; phối hợp khảo sát nhu cầu lao động, xây dựng chương trình thực hành, bồi dưỡng giáo viên, đào tạo tiếng Nga nghề nghiệp và kết nối thực tập, việc làm cho người học.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 (trái) và Đoàn Tổ chức xã hội toàn Nga Opora Rossii Chi nhánh Sakhalin, Liên bang Nga, ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 đề xuất trước mắt nghiên cứu hợp tác ở các nhóm nghề điện công nghiệp, cơ điện tử, cơ khí, hàn hoặc vận hành, sửa chữa máy xây dựng; đồng thời thí điểm đào tạo tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga nghề nghiệp gắn với yêu cầu công việc.

Về hợp tác kinh tế, hai bên trao đổi khả năng kết nối doanh nghiệp trong chế biến gỗ, lâm sản, nông sản, thực phẩm; thiết bị điện, cơ khí, đo đếm thông minh; địa chất và công nghệ khai khoáng. Các bên dự kiến bắt đầu bằng khảo sát thị trường, trao đổi tiêu chuẩn, công nghệ và lựa chọn một số nội dung phù hợp để nghiên cứu, triển khai.

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất nghiên cứu xây dựng nhóm công tác chung giữa tỉnh Phú Thọ, Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 và Opora Rossii; trao đổi thông tin về doanh nghiệp, nhu cầu nhân lực, chương trình đào tạo và thiết bị. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các bên lựa chọn một số chương trình đào tạo và đề xuất hợp tác kinh tế để xây dựng kế hoạch cụ thể./.

Nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga đã trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đồng thời thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác.