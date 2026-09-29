Bang California có 85 tỷ phú trong danh sách Forbes 400

Bang California (Mỹ) tiếp tục là tiểu bang có nhiều người góp mặt nhất trong danh sách Forbes 400 năm 2026, với 85 người, vượt xa New York với 54 người, Florida với 49 người và Texas với 43 người. Tổng tài sản của 400 người giàu nhất Mỹ năm nay đạt mức kỷ lục 8.000 tỷ USD.

Theo Forbes, danh sách năm nay có thêm 34 người mới. Mức tài sản tối thiểu để lọt vào Forbes 400 tăng lên 4,4 tỷ USD, so với 3,8 tỷ USD năm 2025. Forbes tính toán tài sản của các cá nhân dựa trên giá trị tại thời điểm ngày 4/9/2026.

Đồng sáng lập công ty Alphabet, ông Larry Page là người giàu nhất California và đứng thứ 3 toàn quốc, với tài sản ước tính 278 tỷ USD. Đồng sáng lập Alphabet Sergey Brin đứng thứ hai tại California và thứ 5 toàn quốc, với 265 tỷ USD.

Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Meta, Mark Zuckerberg đứng thứ 3 tại California với 212 tỷ USD, xếp thứ 6 toàn quốc. Đồng sáng lập Nvidia, Jensen Huang đứng thứ 4 tại California với 199 tỷ USD, xếp thứ 8 toàn quốc.

Các vị trí tiếp theo tại California thuộc về cựu Tổng Giám đốc Google, Eric Schmidt, với 37,8 tỷ USD; đồng sáng lập Broadcom, Henry Samueli, với 33,8 tỷ USD; cùng các nhà đồng sáng lập Kingston Technology, John Tu và David Sun, mỗi người 32,2 tỷ USD.

Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Ubiquiti, Robert Pera đứng thứ 9 tại California với 29,6 tỷ USD. Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch OpenAI, Greg Brockman đứng thứ 10 với 25,5 tỷ USD, đồng thời xếp thứ 45 toàn quốc. Ông là người mới gia nhập Forbes 400 năm nay có tài sản lớn nhất. Hơn 12 nhân vật hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng góp mặt trong số 34 người mới.

Trên phạm vi toàn quốc, ông Elon Musk tiếp tục đứng đầu danh sách với tài sản ước tính 908 tỷ USD. Ông Musk rời California năm 2020 và hiện sinh sống tại Boca Chica, Texas, gần cơ sở Starbase của SpaceX. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, hiện cư trú tại Florida, đứng thứ hai với 378 tỷ USD.

Sự tập trung tài sản lớn tại California diễn ra trong bối cảnh cử tri tiểu bang này chuẩn bị bỏ phiếu về Proposition 40 (còn gọi là "thuế tỷ phú" hay thuế tài sản) vào ngày 3/11 tới. Đề xuất này sẽ áp dụng mức thuế một lần 5% đối với tài sản của các tỷ phú là cư dân California, tính trên tài sản tại thời điểm đầu năm 2026.

Theo cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Chính phủ thuộc Đại học California tại Berkeley thực hiện trong tháng 9, với sự đồng bảo trợ của Los Angeles Times, 45% cử tri có khả năng đi bầu được hỏi ủng hộ Proposition 40, trong khi 42% phản đối./.

Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới tăng 336 tỷ USD trong một ngày Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 336 tỷ USD sau phiên giao dịch 15/6 tại New York, lên mức kỷ lục 13.300 tỷ USD nhờ đà tăng mạnh của thị trường và cổ phiếu công nghệ.

​