Bầu cử Thượng viện Pháp: Cánh hữu giữ đa số, RN gia tăng hiện diện

Liên minh cánh hữu và trung dung tiếp tục giữ đa số tại Thượng viện Pháp sau cuộc bầu cử ngày 27/9, trong khi đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cùng đồng minh lần đầu hội đủ số ghế để thành lập một nhóm nghị sỹ tại cơ quan lập pháp này.

Đây là những kết quả đáng chú ý của cuộc bầu cử toàn quốc cuối cùng tại Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, khoảng 94.000 đại cử tri đã tham gia bầu 178 trong tổng số 348 thượng nghị sỹ, tương đương hơn một nửa số ghế tại Thượng viện.

Do thượng nghị sỹ Pháp được bầu chủ yếu bởi các đại biểu dân cử địa phương, cuộc bỏ phiếu cũng phản ánh tương quan lực lượng và mức độ hiện diện của các đảng tại các địa phương.

Kết quả cho thấy cán cân chính trị lớn tại Thượng viện về cơ bản không thay đổi. Đảng Những người Cộng hòa (LR) cùng các đồng minh thuộc khối trung dung tiếp tục giữ đa số.

LR và các đồng minh đã kiểm soát Thượng viện liên tục từ năm 2014.

Nhiều nhân vật chủ chốt của cánh hữu và trung dung tiếp tục giữ được ghế. Chủ tịch nhóm LR Mathieu Darnaud và Thượng nghị sỹ Claude Malhuret thuộc đảng Horizons đều tái đắc cử ngay từ vòng đầu.

Tại tỉnh Vendée, danh sách liên minh cánh hữu do Chủ tịch LR Bruno Retailleau dẫn đầu đã giành cả 3 ghế.

Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher cũng tiếp tục giữ ghế. Ông Larcher giữ chức Chủ tịch Thượng viện từ năm 2008, ngoại trừ giai đoạn 2011-2014 khi cánh tả giành quyền kiểm soát cơ quan này.

Trong thư gửi các thượng nghị sỹ trước cuộc bầu cử, ông nhấn mạnh vai trò của Thượng viện trong việc bảo đảm sự cân bằng quyền lực và duy trì ổn định trong hoạt động của các thể chế Pháp.

Bên cạnh việc cánh hữu duy trì đa số, diễn biến đáng chú ý nhất của cuộc bầu cử lần này là sự gia tăng hiện diện của RN tại Thượng viện.

Trước cuộc bỏ phiếu, RN chỉ có 3 thượng nghị sỹ và chưa đủ điều kiện thành lập một nhóm riêng. Sau cuộc bầu cử, RN cùng Liên minh cánh hữu vì nền Cộng hòa (UDR), đồng minh của RN, đã vượt ngưỡng tối thiểu 10 thành viên cần thiết để thành lập một nhóm nghị sỹ tại Thượng viện. Đây là lần đầu tiên RN đạt được vị thế này.

Theo Phó Chủ tịch RN Sébastien Chenu, nhóm mới có thể gồm 14 thượng nghị sỹ. RN giành 2 ghế tại Var, 2 ghế tại Bouches-du-Rhône và các ghế tại Gard, Hérault và Seine-Maritime.

UDR giành thêm 2 ghế tại Alpes-Maritimes. Trong khi đó, Marie-Caroline Le Pen, em gái của thủ lĩnh RN Marine Le Pen, lại thất cử tại Sarthe.

Kết quả trên diễn ra sau khi RN đạt kết quả tốt tại cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Ba. Việc mở rộng số lượng đại biểu dân cử địa phương đã tạo thêm cơ sở cho đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện, nơi thành phần đại cử tri chủ yếu gồm các đại diện dân cử ở địa phương.

Việc có nhóm nghị sỹ riêng sẽ giúp RN và UDR gia tăng đáng kể vai trò trong hoạt động của Thượng viện.

Nhóm mới sẽ có thêm thời gian phát biểu trong các phiên chất vấn chính phủ, có thể tham gia các vị trí trong bộ máy lãnh đạo và các ủy ban thường trực, đồng thời có đại diện trong cơ quan điều phối chương trình nghị sự của Thượng viện.

Nhóm này cũng có quyền đưa các chủ đề riêng ra thảo luận và đề nghị thành lập các ủy ban điều tra.

Ở cánh tả, đảng Xã hội (PS) tiếp tục duy trì vị trí lực lượng lớn thứ hai tại Thượng viện sau LR. Trước cuộc bầu cử, nhóm Xã hội có 64 thượng nghị sỹ, trong đó 31 ghế thuộc diện bầu lại lần này.

Trong khi đó, đảng Xanh mất một số ghế nhưng vẫn duy trì được nhóm nghị sỹ. Đảng Cộng sản Pháp, với 4 trong tổng số 18 ghế thuộc diện bầu lại, cũng tiếp tục giữ được nhóm riêng.

Cuộc bầu cử cũng đánh dấu lần đầu tiên đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) có đại diện tại Thượng viện, sau khi ông Gabriel Amard trúng cử tại tỉnh Rhône. Lãnh đạo LFI Jean-Luc Mélenchon coi đây là một tín hiệu tích cực đối với đảng.

Tuy nhiên, LFI đã không giành được thêm một ghế tại khu vực bầu cử dành cho người Pháp ở nước ngoài, khi ứng cử viên của đảng chỉ thiếu 3 phiếu để trúng cử.

Thượng viện Pháp có 348 thành viên với nhiệm kỳ 6 năm và một nửa số ghế được bầu lại 3 năm một lần.

Kết quả ngày 27/9 cho thấy cấu trúc quyền lực chủ đạo tại cơ quan này vẫn ổn định với phe cánh hữu và trung dung tiếp tục nắm đa số.

Tuy nhiên, việc RN lần đầu tiên đủ sức thành lập nhóm nghị sỹ riêng, cùng sự hiện diện lần đầu của LFI, cho thấy tương quan giữa các lực lượng trong Thượng viện đang có những thay đổi trước khi nước Pháp bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027./.

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