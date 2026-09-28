Anh: 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ đều là người London

Ngày 28/9, cảnh sát Anh cho biết 5 nghi phạm bị bắt vì nghi ngờ phạm tội khủng bố và các vi phạm liên quan đến chất nổ trước đó 1 ngày đều là công dân Anh đến từ London và ở độ tuổi ngoài 20.

Các quan chức Anh cho biết vẫn đang điều tra động cơ của vụ việc.

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết họ đã có nhiều hướng điều tra mới sau khi kiểm tra hiện trường trong đêm. Các sỹ quan chống khủng bố đang thẩm vấn 5 người đàn ông đều ở độ tuổi từ 23 đến 25 này.

Trong khi đó, bà Vicki Evans, Điều phối viên Quốc gia cấp cao về Cảnh sát Chống Khủng bố, kêu gọi công chúng tạo điều kiện để cảnh sát có "không gian làm việc một cách cẩn trọng và rõ ràng," thay vì đồn đoán về động cơ cũng như những vấn đề địa chính trị.

Các sỹ quan đã bắt giữ nhóm người này vào sáng sớm 27/9 theo giờ địa phương sau khi nhận được tin báo từ một nông dân địa phương rằng 3 chiếc xe tải lớn màu trắng đang đi về phía sân bay quân sự ở miền Tây nước Anh.

Cảnh sát cũng đã thiết lập vành đai an ninh bán kính 400 mét quanh căn cứ và sơ tán cư dân từ 85 ngôi nhà trong khi tiến hành điều tra. Ngoài lực lượng ứng phó khẩn cấp, một robot xử lý bom mìn cũng được sử dụng để kiểm tra 3 chiếc xe tải.

Trước các vụ bắt giữ tại Fairford, Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra cảnh báo an ninh, khuyến nghị công dân Mỹ thận trọng và chú ý đến an toàn cá nhân.

Tuyên bố nêu rõ các cơ sở, địa điểm tụ họp và tổ chức có liên quan đến Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn. Công tác an ninh cũng được tăng cường tại các căn cứ không quân khác của Mỹ ở Anh.

Trong khi đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Đại sứ quán Iran ở London "kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ" những đồn đoán cho rằng Tehran có liên quan đến vụ việc trên.

Bài đăng chỉ trích rằng đây là "những đồn đoán vô căn cứ và đầy ác ý" nhằm vào Tehran./.

Anh bắt 5 người nghi âm mưu khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ Cảnh sát thủ đô London cho biết 5 người bị bắt giữ sau khi đường dây khẩn cấp nhận được cuộc gọi thông báo về 3 phương tiện khả nghi đang đi về phía Căn cứ không quân Fairford.