Đức: Pin sạc dự phòng bốc cháy, máy bay Lufthansa phải chuyển hướng

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa chở gần 200 hành khách từ Frankfurt đến Lisbon (Bồ Đào Nha) đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Lyon (Pháp) sau khi pin sạc dự phòng của một hành khách bốc cháy.

Lufthansa xác nhận sự cố xảy ra tối 26/9 (giờ địa phương) trên chuyến bay số hiệu LH1170.

Ngọn lửa bùng lên từ một pin sạc dự phòng tại khu vực ghế ngồi của hành khách. Phi hành đoàn đã cách ly thiết bị trong túi chuyên dụng dành cho pin lithium. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, tổ bay quyết định chuyển hướng máy bay đến Lyon. Máy bay hạ cánh an toàn sau đó.

Tổng cộng 198 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn được bố trí nghỉ qua đêm tại khách sạn và tiếp tục hành trình đến Lisbon bằng các chuyến bay khác ngày hôm sau.

Đây là sự cố thứ hai trong cùng cuối tuần liên quan đến máy bay Lufthansa.

Trước đó, Lufthansa thông báo một chuyến bay từ Frankfurt đến Toronto chở 371 hành khách đã phải quay đầu khi đang bay qua Scotland và hạ cánh tại Manchester (Anh) do có mùi lạ trong khoang hành khách.

Pin sạc dự phòng được nhiều hành khách sử dụng để sạc điện thoại khi không có ổ cắm điện. Tuy nhiên, trên các chuyến bay của tập đoàn Lufthansa, việc sử dụng và sạc pin sạc dự phòng đã bị cấm từ đầu năm nay, ngoại trừ các thiết bị y tế được phép sử dụng.

Vì lý do an toàn, pin sạc dự phòng và thuốc lá điện tử cũng không được để trong hành lý ký gửi. Trên các chuyến bay của Lufthansa, đối với hành lý xách tay, những thiết bị này không được đặt trong ngăn hành lý phía trên mà phải để trong túi ghế phía trước, mang theo người hoặc đặt trong hành lý xách tay dưới ghế ngồi./.

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