Thụy Điển chưa thể thành lập chính phủ do động thái bất ngờ của đảng Cánh tả

Mặc dù liên minh trung tả giành đa số sít sao trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển, lãnh đạo phe đối lập Magdalena Andersson cho biết hiện chưa thể thành lập chính phủ do một động thái bất ngờ từ đảng Cánh tả.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/9, bà Andersson, Chủ tịch đảng Xã hội Dân chủ và cựu Thủ tướng, cho biết sẽ thông báo với Chủ tịch Quốc hội rằng trong tình hình hiện nay, bà chưa thể thành lập chính phủ.

Nguyên nhân là do Đảng Cánh tả tuyên bố vào cuối tuần qua sẽ ủng hộ một ứng cử viên của đảng Ôn hòa, lực lượng tự do-bảo thủ do Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson lãnh đạo, cho vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Theo bà Andersson, động thái này làm suy yếu nỗ lực thành lập chính phủ của phe trung tả. Dựa trên các cuộc thảo luận đã tiến hành, bà cho rằng hiện chưa có khả năng thành lập chính phủ và đánh giá tuyên bố của đảng Cánh tả là nghiêm túc.

Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội sẽ quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ứng cử viên nào. Thủ tướng đương nhiệm Kristersson là một trong những ứng cử viên có thể được giao nhiệm vụ này.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi đầu tháng, liên minh trung tả giành được 176 ghế, chiếm đa số sít sao tại Quốc hội. Khối trung hữu do ông Kristersson dẫn đầu giành 173 ghế.

Cuộc bầu cử bị chi phối bởi tuyên bố của ông Kristersson rằng ông sẵn sàng thành lập liên minh với Đảng Dân chủ Thụy Điển, một lực lượng dân túy cánh hữu./.

Bầu cử Thụy Điển: Khối trung tả thắng lợi, Thủ tướng Kristersson từ chức Sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng xác nhận khối đối lập trung tả giành 176/349 ghế, Thủ tướng Ulf Kristersson đã tuyên bố từ chức, mở đầu tiến trình thành lập chính phủ mới.