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Nga tấn công nhà mạng di động lớn nhất Ukraine

Nhà mạng di động lớn nhất Ukraine Kyivstar cho biết trụ sở tại Kiev bị Nga tấn công, trong khi Moskva tuyên bố đánh vào trung tâm dữ liệu của Vodafone Ukraine, gia tăng sức ép lên hạ tầng viễn thông.

Theo Reuters, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Ukraine Kyivstar ngày 27/9 thông báo Nga đã tấn công trụ sở của công ty này, trong bối cảnh Moskva tiếp tục nhắm vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng thông tin liên lạc của Kiev.

Trả lời hãng tin Interfax Ukraine, Kyivstar cho hay văn phòng trụ sở của họ ở Kiev đã bị tấn công, song không có thương vong.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tấn công một trung tâm dữ liệu thuộc Vodafone Ukraine, nhà cung cấp mạng di động lớn thứ hai nước này.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã 2 lần tấn công một trung tâm dữ liệu ở Kiev vào sáng 27/9 (giờ địa phương), làm 2 trẻ em và 1 người lớn bị thương.

Trong khi đó, Bộ Kỹ thuật số Ukraine lưu ý, trong tuần qua Moskva cũng đã tấn công các trung tâm dữ liệu lớn thuộc các nhà cung cấp Internet của Ukraine, làm gián đoạn dịch vụ đối với khoảng 100.000 hộ gia đình ở Kiev và khu vực xung quanh./.

(Vietnam+)
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