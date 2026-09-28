Liên minh châu Âu thảo luận về cơ chế ứng phó tương tự NATO

Ngày 28/9, các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp để thảo luận khả năng thiết lập một cơ chế khẩn cấp tương tự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tăng cường phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết nội dung thảo luận tập trung vào chiến lược rộng hơn nhằm chống "các cuộc tấn công lai” và các công cụ có thể sử dụng ở những cấp độ khác nhau.

Khái niệm "các cuộc tấn công lai" theo giải thích của NATO bao gồm các hình thức kết hợp như tấn công vũ trang, tấn công mạng, chiến tranh thông tin... nhằm làm suy yếu đối phương.

Trước đó, ngày 16/9, trong bài diễn văn thường niên về tình hình EU tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thiết lập một “quy trình an ninh khẩn cấp” mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Bà Von der Leyen cho biết cơ chế này hoạt động tương tự Điều khoản 4 của NATO, theo đó cho phép các quốc gia thành viên EU triệu tập các cuộc tham vấn khẩn cấp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Mục đích là tìm kiếm sự đồng thuận về cách ứng phó với các sự cố trong “vùng xám," dưới ngưỡng của hành động gây hấn công khai.

Các bộ trưởng EU nhìn chung ủng hộ việc tăng cường năng lực ứng phó của khối. Ngoại trưởng Ireland Helen McEntee cho rằng EU không những cần phản ứng khi sự cố xảy ra mà còn phải ngăn chặn nguy cơ leo thang.

Chung quan điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen kêu gọi EU và NATO tăng cường các biện pháp ở quy mô lớn hơn và phối hợp chặt chẽ hơn để ứng phó với các cuộc tấn công lai.

Một quan chức cấp cao EU cho biết Brussels hiện đã có thể triển khai “khá nhiều biện pháp” để hỗ trợ các quốc gia ứng phó với các sự cố liên quan đến tấn công lai khi cần thiết. Những biện pháp này bao gồm cử các nhóm chuyên gia tới tư vấn về cách tăng cường an ninh và tăng nguồn tài trợ.

Giới chức EU cho hay khối này có ý định đưa ra các đề xuất cụ thể hơn trong chiến lược an ninh mới, dự kiến công bố vào tháng tới./.

Rào cản trong hiện thực hóa sáng kiến ngân hàng quốc phòng của NATO 9 thành viên sáng lập Ngân hàng Quốc phòng, An ninh và Khả năng chống chịu (DSRB) sẽ xây dựng cơ chế hoạt động của ngân hàng trước khi chính thức đưa vào vận hành trong năm 2027.