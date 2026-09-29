Nga: Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa, ít nhất 14 người thiệt mạng

Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông tin từ các cơ quan cứu hộ xác nhận ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslavl, miền Trung nước Nga, vào buổi sáng 28/9 (giờ địa phương).

Đoạn video do đài truyền hình nhà nước RT công bố cho thấy những tia lửa sáng rực bắn ra từ đống đổ nát đang âm ỉ cháy.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga cho biết “số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslavl đã tăng lên 14, và 1 người khác bị thương.”

Sự cố xảy ra tại làng Kubrinsk, cách thủ đô Moskva khoảng 100km về phía Bắc.

Vụ hỏa hoạn khiến 2 tòa nhà tại khu sản xuất pháo hoa bốc cháy. Hơn 100 nhân viên và 40 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát.

Cơ quan công tố tỉnh Yaroslavl đã quyết định mở cuộc điều tra về việc vi phạm quy định an toàn công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất nguy hiểm./.

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