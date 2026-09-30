ASEAN hợp lực truy bắt tội phạm truy nã xuyên quốc gia

ASEAN tăng cường hợp tác truy bắt tội phạm xuyên biên giới, đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng, hướng tới một khu vực an toàn, ổn định, thượng tôn pháp luật.

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì Hội nghị Lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, thách thức và xu hướng mới của tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, kết quả đấu tranh ở cấp quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong xác minh, truy bắt và xử lý đối tượng truy nã.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đề nghị tăng cường kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật, xuất nhập cảnh, biên phòng, tư pháp và tình báo tài chính.

Hội nghị thông qua Kế hoạch hành động ASEAN triển khai Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã, góp phần xây dựng khu vực an toàn, ổn định và thượng tôn pháp luật./.