Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 6 ngày làm việc, sáng 30/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6 (phiên họp thường kỳ tháng 9/2026).

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo thông lệ, tháng 9 và tháng 10 hằng năm luôn là những tháng cao điểm, với khối lượng công việc rất lớn để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng. Nhờ đó, gần như toàn bộ các nội dung bố trí trong chương trình phiên họp đã được hoàn thành đúng kế hoạch. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kịp thời xem xét, cho ý kiến ngay khi có thêm các nội dung đủ hồ sơ, tài liệu.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; trong đó có việc tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; đồng thời tập trung xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (trong đó có 2 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng, gửi tới các đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ họp thứ 2; nhất là đối với các dự án luật cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm các quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý yêu cầu rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau; không được để trùng lặp, chồng chéo. Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan đến nhau để bảo đảm khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

"Nếu luật nào còn tình trạng này thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải chịu trách nhiệm. Ba đồng chí này như “kiềng ba chân,” phải cùng xem xét kỹ từng dự án luật," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ một lần cuối về chất lượng hồ sơ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm xử lý của cơ quan trình phải được hoàn thiện, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội. Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành.

Đối với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức thực hiện ngay; phải coi việc đăng ký dự án vào Chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ đưa thêm một nội dung vào danh mục.

Việc thực hiện Chương trình sẽ là căn cứ để đánh giá KPI. Nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm, muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cho ý kiến, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến. Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2. Theo đó, bổ sung thêm 1 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; rút 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên. Như vậy, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật. Khối lượng công việc là rất lớn.

Tháng 10 cũng diễn ra Hội nghị Trung ương 4. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị Trung ương sẽ quyết định; bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Nêu rõ thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp còn rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút; phải hết sức khẩn trương trong giai đoạn nước rút, nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; rút ngắn thời gian nhưng phải bảo đảm chất lượng. Hồ sơ, tài liệu trình phải đầy đủ, chặt chẽ, được thẩm tra kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu thực hiện “3 kỷ luật”; đó là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng. Phải làm sao để Kỳ họp thứ 2 được tổ chức thành công với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả./.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội Chiều 29/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

​