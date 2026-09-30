Công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình, tạo chuyển biến tích cực ở Lào Cai

Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; đồng thời giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Trong quá trình thực hiện, Đoàn đã trực tiếp thẩm tra, xác minh tại 12 cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Đảng bộ tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ trong điều kiện hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền.

Đối với việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nghiêm túc tiếp thu, tổ chức kiểm điểm, ban hành kế hoạch và phân công thực hiện. Việc khắc phục được gắn với chấn chỉnh công tác cán bộ, đánh giá bằng sản phẩm, giao nhiệm vụ theo nguyên tắc “sáu rõ”, bước đầu tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai trong quá trình Đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Về vai trò ý nghĩa của công tác cán bộ đối với sự phát triển địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị; chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong số đó, tỉnh cần thực hiện công tác cán bộ với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn; tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cấp xã; kịp thời sắp xếp, bố trí, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, bảo đảm cơ cấu hợp lý và tính kế thừa lâu dài.

Đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện thận trọng, có tính toán tổng thể, căn cứ điều kiện thực tiễn, dư địa và tiềm năng phát triển của từng địa bàn, tránh sắp xếp cơ học, gây xáo trộn không cần thiết.

Việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2026-2030 cần bám sát các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, quy mô nền kinh tế và những điều kiện liên quan; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, gắn với hệ thống tiêu chí đánh giá dựa trên nhiệm vụ và sản phẩm công việc. Qua đó nâng cao tính chủ động trong quản lý, sử dụng nhân sự, bảo đảm đánh giá cán bộ thực chất, khách quan, chính xác.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và ý kiến trao đổi của các thành viên Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Hội nghị công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các đồng chí nhận quyết định tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công.

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