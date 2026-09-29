Chiều 30/9, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Dự buổi lễ có các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hải Châm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải nhấn mạnh, để tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan, trong đó có Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Thời gian qua, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cùng các cơ quan liên quan đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, phục vụ Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Sự phối hợp này góp phần bảo đảm các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được triển khai thông suốt, hiệu quả, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với công tác tham mưu, phục vụ ngày càng cao với nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tính liên ngành, liên cơ quan; trong đó có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực tư pháp như quyết định đặc xá, xét đơn xin giảm án tử hình, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp; quyết định đàm phán, ký kết điều ước quốc tế trong tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các nhiệm vụ này cần được xử lý nhanh hơn, đồng bộ và hiệu quả hơn, trong khi yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, tiến độ và chuyển đổi số ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, trong đó có các nghị quyết về cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ yêu cầu này, đòi hỏi 3 cơ quan phải tiếp tục phối hợp chủ động hơn, chặt chẽ hơn, từ sớm, từ xa, không để công việc bị chậm trễ do các khâu phối hợp.

Ba cơ quan đã phối hợp rà soát toàn diện quy chế phối hợp hiện hành, kế thừa nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp lần này đánh dấu bước phát triển mới, đưa mối quan hệ công tác giữa các cơ quan đi vào chiều sâu, bài bản và hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Quy chế đã cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng; đồng thời kế thừa những kết quả đã đạt được, quy định rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả, thực chất quy chế phối hợp có ý nghĩa then chốt đối với Tòa án Nhân dân Tối cao, bảo đảm công tác tham mưu để Chủ tịch nước thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết, Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ quán triệt quy chế tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong trao đổi, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước khi triển khai các nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch nước.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc ký kết quy chế có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm và sự thống nhất giữa các cơ quan trong tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp và pháp luật.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới và những thay đổi của pháp luật, quy chế mới quy định toàn diện các nội dung phối hợp trọng tâm, gồm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; ân giảm hình phạt tử hình; tương trợ tư pháp hình sự; đặc xá; xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; công bố luật, pháp lệnh; phục vụ các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch nước tại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ tổ chức thực hiện nghiêm quy chế, chủ động cung cấp thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước trong công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đã ký Quy chế phối hợp công tác; bày tỏ tin tưởng, quy chế mới sẽ tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phối hợp giữa ba cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong giai đoạn mới.

Trước đó, cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với hai cơ quan được thực hiện trên cơ sở Quy chế số 581 ngày 14/4/2022 giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Quy chế số 582 ngày 14/4/2022 giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án Nhân dân Tối cao.

Thời gian qua, cơ chế phối hợp từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước.

Trên cơ sở kế thừa những nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm và cập nhật các yêu cầu mới, ba cơ quan đã phối hợp rà soát, trao đổi, thống nhất xây dựng quy chế phối hợp công tác mới, thay thế các quy chế năm 2022./.

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