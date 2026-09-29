Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, chiều 29/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành chương trình thảo luận đối với 17 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, phát biểu thẳng thắn, có căn cứ của các đại biểu; sự chuẩn bị và tham gia trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ đã cho thấy vai trò quan trọng của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong việc xem xét kỹ lưỡng chính sách, liên hệ với thực tiễn và nhận diện sớm những điểm còn vướng trước khi trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, kết quả của Hội nghị không phải là có bao nhiêu ý kiến phát biểu mà quan trọng hơn là những ý kiến đó đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau cả về lý luận và thực tiễn; bổ sung luận cứ để Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng, tiến độ trình tại Kỳ họp thứ 2.

Hội nghị đã thực hiện đúng yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên khai mạc, đó là: Khối lượng lớn, thời gian gấp nhưng chất lượng không được phép giảm, hướng tới xây dựng luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và giảm các chi phí tuân thủ.

Từ kết quả của Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tập hợp đầy đủ ý kiến các đại biểu gửi đến Chính phủ và các cơ quan hữu quan để Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ ý kiến của đại biểu; tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, giải trình rõ những nội dung chưa tiếp thu.

Đồng thời, tiếp tục rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, sự thống nhất giữa các luật; chi phí tuân thủ, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành; các quy định về phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi liền với trách nhiệm, cơ chế kiểm tra, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban cần phát huy tính độc lập, phản biện và trách nhiệm; thể hiện rõ chính kiến đối với từng chính sách lớn, nhất là nội dung còn ý kiến khác nhau.

Báo cáo thẩm tra cần chỉ rõ nội dung đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, nội dung cần tiếp tục hoàn thiện; phối hợp với cơ quan trình để xử lý những điểm chồng chéo, mâu thuẫn, nhưng không làm mờ đi ý kiến khác nhau để Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, chủ động trao đổi với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra; lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị ý kiến phát biểu chất lượng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI./.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI Sáng 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.