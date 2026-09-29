Nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và thực thi của Chính phủ

Chiều 29/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất về một số nội dung chính như chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; những vấn đề lớn, phức tạp cần được quan tâm chỉ đạo hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm đạt được sự đồng thuận cao; công tác phối hợp giữa Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tại Kỳ họp thứ 2, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu, tờ trình, báo cáo. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, tờ trình, báo cáo để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành trong việc tổ chức các phiên họp, hội nghị về xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua. Công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Thực tiễn từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội rất đoàn kết, thống nhất trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn; hai bên vào cuộc từ sớm, cùng làm rõ những chính sách từ đầu và cùng xử lý những vướng mắc ngay trong quá trình chuẩn bị, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công việc.

Đánh giá khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 2 rất lớn, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xem xét những dự án luật, nghị quyết có thể rút gọn được quy trình trong một kỳ họp, những nội dung phải thông qua trong nhiều kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tinh thần là khẩn trương, tích cực nhưng cũng không thể chủ quan; không chỉ phối hợp để hoàn thành chương trình Kỳ họp, mà phải phối hợp để nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và thực thi của Chính phủ; không chỉ xử lý hồ sơ mà phải xử lý chính sách, đặc biệt là yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không chỉ rõ tiến độ mà phải rõ trách nhiệm cuối cùng đối với từng sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách; chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ, làm chắc ngay từ đầu; xử lý công việc không để dồn vào cuối kỳ; phải coi thực thi là một phần của chất lượng lập pháp, ngay từ khâu chuẩn bị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cho rằng công tác phối hợp giữa hai Đảng ủy không chỉ là phối hợp hành chính mà còn về trách nhiệm chính trị.

Theo đó, Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định; nhấn mạnh ba trách nhiệm đó phải gặp nhau ở mục tiêu là quyết sách cuối cùng phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển.

Nhấn mạnh người dân, doanh nghiệp đang chờ chính sách, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua Hội nghị này, quan hệ phối hợp thực chất giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ được nâng lên một bước, từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách, từ xử lý việc sang quản trị toàn bộ tiến độ xây dựng luật pháp ở Kỳ họp thứ 2, làm tiền đề cho các kỳ họp tiếp theo; cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân về chất lượng chính sách.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Chính phủ.

Thủ tướng khẳng định, thời gian qua sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đổi mới ngày càng thực chất và hiệu quả hơn ở cả ba mặt công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo đó, đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, trình, thẩm tra, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển.

Theo đồng chí Lê Minh Hưng, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Điều này tiếp tục khẳng định, khi hai bên chủ động phối hợp từ sớm, trao đổi thẳng thắn, xử lý kỹ các vấn đề còn ý kiến khác nhau thì dù khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn vẫn có thể bảo đảm chất lượng, tiến độ và đạt đồng thuận cao.

Cùng với đó, trách nhiệm người đứng đầu bộ, ngành trong việc chuẩn bị dự án luật được nâng lên; công tác phối hợp với Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội ngày càng chặt chẽ, từ sớm, từ xa, từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo đến thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực; đến nay, không còn văn bản nợ đọng.

Thủ tướng cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo: Tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, xây dựng các báo cáo, tờ trình bảo đảm chất lượng, kịp thời; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật có nội dung nhạy cảm, phạm vi tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội.

Đồng thời nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng, giải trình đầy đủ, thuyết phục để các luật được ban hành thực sự đi vào cuộc sống, tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch; chủ động chuẩn bị văn bản quy định chi tiết bảo đảm đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Theo Thủ tướng, thời gian chuẩn bị còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng; nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực; đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; có những vấn đề mới, khó, phức tạp, còn ý kiến khác nhau.

Thủ tướng nêu rõ, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn, mà phải bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được thông qua.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trên cơ sở rà soát của các bộ và yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét một số nội dung về chương trình Kỳ họp thứ 2 và quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự án luật, nghị quyết dự kiến được trình Quốc hội tại Kỳ họp.

Về công tác phối hợp phục vụ cho Kỳ họp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành coi việc chuẩn bị cho Kỳ họp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đề cao trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; chỉ đạo chuẩn bị tài liệu, hồ sơ bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết, báo cáo bảo đảm chất lượng, tính thống nhất giữa các tài liệu trình Quốc hội; chủ động chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; tham gia đầy đủ các phiên họp; trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin về những vấn đề đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo những vấn đề chưa thống nhất, vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phải tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nếu phát hiện những điểm nghẽn, lỗ hổng, kẽ hở trong các dự thảo, quy định thì kịp thời, chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ trong quá trình rà soát, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, trách nhiệm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XVI sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội./.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội Chiều 29/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.