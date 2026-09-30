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14 đại học Việt Nam vào Bảng xếp hạng thế giới năm 2027

Việt Nam có 14 trường nằm trong Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027, tăng 3 trường so với kỳ xếp hạng trước. Dẫn đầu là Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đồng hạng 701-800.

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Times Higher Education (THE) ngày 30/9 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027. Đây là năm đầu tiên tổ chức này mở rộng thang xếp hạng, lên 18 nhóm so với 10 của năm ngoái. Các trường được xếp tới vị trí 2000+, còn trước đây chỉ tới hạng 1501+.

Việt Nam có 14 trường, tăng ba so với kỳ xếp hạng trước. Dẫn đầu là Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đồng hạng 701-800.

THE là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học có ảnh hưởng lớn. Bảng xếp hạng THE 2027 đông nhất từ trước tới nay, với gần 2.300 đại học từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bảng xếp hạng đại học thế giới #Việt Nam #Đại học Duy Tân #Đại học Kinh tế TP.HCM #Times Higher Education #NQ 71-bt Việt Nam
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